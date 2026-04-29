Jókor, jó helyen - Szabadnapos rendőr fogta el a tolvajt

Szabadnapos rendőr fogott tolvajt Ózdon. Az eset április 24-én történt, amikor a rendőr épp abban a boltban vásárolt, ahol a vádlott megpakolt szatyorral menekült. A szabadnapos rendőr értesítette a kollégákat, miközben a férfi után eredt.

Fotó: Magyar Rendőrség

Szabadnapos rendőr kapta el a rablót

Lopás miatt folytat eljárást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 42 éves helyi férfival szemben. Egy szabadnapos rendőr április 24-én egy ózdi boltban vásárolt, amikor azt látta, hogy egy férfi a kasszasor mellett sietősen kioson áruval pakolt szatyrával az üzletből.

A körülmények erősen gyanúsak voltak, s leginkább akkor, amikor a szabadnapos rendőr megállásra szólította fel a szatyrost, de a férfi inkább még gyorsabb tempóra váltott.

Üldözés közben értesítette a kollégáit

Montvai Krisztián r. zászlós utánaeredt, s mire földre vitte a menekülőt, addigra odaértek az időközben értesített, szolgálatban lévő kollégák is. Majd elfogták a férfit, akinél megtalálták az elemelt tusfürdős flakonokat.

A kapitányságra előállított férfi kihallgatásán az is kiderült, hogy további, hasonló módon elkövetett lopásokkal is meggyanúsítható - közölte a police.hu.