KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jókor, jó helyen - Szabadnapos rendőr fogta el a tolvajt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 17:05
A tolvaj egy tusfördőkkel töltötte meg a szatyrát. A szabadnapos rendőr pedig nem habozott egyből a tolvaj után eredt

Szabadnapos rendőr fogott tolvajt Ózdon. Az eset április 24-én történt, amikor a rendőr épp abban a boltban vásárolt, ahol a vádlott megpakolt szatyorral menekült. A szabadnapos rendőr értesítette a kollégákat, miközben a férfi után eredt.

Szabadnapos rendőr kapott el egy tolvajt, aki épp abból a boltból lopott, ahol a rendőr is vásárolt Fotó: Magyar Rendőrség

Szabadnapos rendőr kapta el a rablót

Lopás miatt folytat eljárást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 42 éves helyi férfival szemben. Egy szabadnapos rendőr április 24-én egy ózdi boltban vásárolt, amikor azt látta, hogy egy férfi a kasszasor mellett sietősen kioson áruval pakolt szatyrával az üzletből.

A körülmények erősen gyanúsak voltak, s leginkább akkor, amikor a szabadnapos rendőr megállásra szólította fel a szatyrost, de a férfi inkább még gyorsabb tempóra váltott. 

Üldözés közben értesítette a kollégáit

Montvai Krisztián r. zászlós utánaeredt, s mire földre vitte a menekülőt, addigra odaértek az időközben értesített, szolgálatban lévő kollégák is. Majd elfogták a férfit, akinél megtalálták az elemelt tusfürdős flakonokat.

A kapitányságra előállított férfi kihallgatásán az is kiderült, hogy további, hasonló módon elkövetett lopásokkal is meggyanúsítható - közölte a police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
