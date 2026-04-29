Fehér János a Till Tamás-gyilkosságról: "Arra kényszerítettek, hogy magamra vállaljam"

Megtartották az előkészítő ülést a Till Tamás-gyilkosság ügyében. Hódos Attila, a vádlott védője az eljárás felfüggesztését kérte a Kecskeméti Törvényszéktől. Az ügyész az indítvány elutasítását kérte, ehhez Lichy József, a gyászoló szülők jogi képviselője csatlakozott. A Till Tamás gyilkosság ügyében az első tárgyalást júniusban tartják.

A vádlott ügyvédje kifejtette, hogy a vád a védence beismerő vallomásán alapszik, viszont jelenleg is magánvádas eljárás is zajlik három főrendőre ellen, ugyanis Fehér János állítása szerint az egyenruhások kényszerítették a vallomásra. Lichy József szerint az előkészítő ülés megtartásának nincs akadálya. Czakkerné dr. Pásztor Anita Irén bírónő, a tanács elnöke a védői indítványt elutasította. Hódos Attila ezt tudomásul vette, a vádlott viszont fellebbezett a döntés ellen.

Engem nem csak arra kényszerítettek, hogy vallomást tegyek, hanem arra is, hogy a bűncselekményt magamra vállaljam, amit nem én követtem el

- mondta Fehér János,

A bíróság ezek után megállapította, hogy az előkészítő ülés megtartható.

Till Tamás gyilkosság: ezt indítványozta az ügyész

Az ügyészség ismertette a vádat, mely szerint a 16 éves Fehér János W. József tanyáján dolgozott. A végzetes napon kiment a tanya mellé dohányozni. Felfigyelt a kerékpáron ülő Till Tamásra, majd a gyermeket segítségkérés ürügyén leszólította. Tamáska leszállt a bicikliről, Fehér pedig egy melléképületbe kísérte. Ott megütötte, Tamáska pedig a földre zuhant. Ezek után a fiatalkorú brutális módon kioltotta a gyermek életét. Többször megszúrta és meg is ütötte. A feltételezett elkövető az ügyészség szerint korábbi fantáziáját szerette volna kiélni mindezért aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja. Az ügyész indítványozta, hogy amennyiben Fehér mindezt beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság ítélje 15 év fegyházra.

A bírónő ezek elhangzása után közölte, hogy mivel a gyászoló Till Mátyást a későbbiekben tanúként hallgathatják ki, el kell hagynia a termet. Lichy József megjegyezte, hogy kérni fogják, hogy az apa felesége is vallomást tehessen. A bíróság Katalint is kiküldte a teremből.