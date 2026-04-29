Fehér János a Till Tamás-gyilkosságról: "Arra kényszerítettek, hogy magamra vállaljam"

Megtartották az előkészítő ülést a Till Tamás-gyilkosság ügyében. Hódos Attila, a vádlott védője az eljárás felfüggesztését kérte a Kecskeméti Törvényszéktől. Az ügyész az indítvány elutasítását kérte, ehhez Lichy József, a gyászoló szülők jogi képviselője csatlakozott. A Till Tamás gyilkosság ügyében az első tárgyalást júniusban tartják.
A vádlott ügyvédje kifejtette, hogy a vád a védence beismerő vallomásán alapszik, viszont jelenleg is magánvádas eljárás is zajlik három főrendőre ellen, ugyanis Fehér János állítása szerint az egyenruhások kényszerítették a vallomásra. Lichy József szerint az előkészítő ülés megtartásának nincs akadálya. Czakkerné dr. Pásztor Anita Irén bírónő, a tanács elnöke a védői indítványt elutasította. Hódos Attila ezt tudomásul vette, a vádlott viszont fellebbezett a döntés ellen.
Engem nem csak arra kényszerítettek, hogy vallomást tegyek, hanem arra is, hogy a bűncselekményt magamra vállaljam, amit nem én követtem el
- mondta Fehér János,
A bíróság ezek után megállapította, hogy az előkészítő ülés megtartható.
Az ügyészség ismertette a vádat, mely szerint a 16 éves Fehér János W. József tanyáján dolgozott. A végzetes napon kiment a tanya mellé dohányozni. Felfigyelt a kerékpáron ülő Till Tamásra, majd a gyermeket segítségkérés ürügyén leszólította. Tamáska leszállt a bicikliről, Fehér pedig egy melléképületbe kísérte. Ott megütötte, Tamáska pedig a földre zuhant. Ezek után a fiatalkorú brutális módon kioltotta a gyermek életét. Többször megszúrta és meg is ütötte. A feltételezett elkövető az ügyészség szerint korábbi fantáziáját szerette volna kiélni mindezért aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja. Az ügyész indítványozta, hogy amennyiben Fehér mindezt beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság ítélje 15 év fegyházra.
A bírónő ezek elhangzása után közölte, hogy mivel a gyászoló Till Mátyást a későbbiekben tanúként hallgathatják ki, el kell hagynia a termet. Lichy József megjegyezte, hogy kérni fogják, hogy az apa felesége is vallomást tehessen. A bíróság Katalint is kiküldte a teremből.
A bírónő a vádlottat megkérdezte, érti-e vádat.
"Nem!" – szólt a válasz. Fehér a bűnösségét nem ismerte be, és a tárgyaláshoz való jogáról sem mondott le.
"Nincs mit beismernem!" – hangsúlyozta.
Fehér János egy hosszas beszédben elmondta, hogy összesen 17 gyilkosságról tud, de ezeket nem ő követte el.
Nem vagyok gyilkos, ezt pedig a rendőrök és az ügyészek is tudják
– jelentette ki a vádlott.
Abszurd, hogy én tárok fel bűncselekményeket, majd engem vonnak felelősségre. Till Tamást sajnálom, tudom, hogy mi történt vele
- tette hozzá.
A vádlott előadta, hogy egy ismerősének már 2018-ban vádalkut szeretett volna elérni, de az ajánlatát akkor lesöpörték az asztalról. Hat évvel később mégis elővették Tamáska ügyét, amikor 2024-ben ismét bement a rendőrségre.
Fehér János a kissé szürreálisan ható monológjában elmondta, hogy politikai áldozatnak tartja magát.
Jelenleg nem tudom, hogy kiben bízhatok meg és kiben nem!
– fakadt ki a vádlott, és utalt rá, hogy arról is tudomása van, hogy gyermekvédelmi intézményekben hogy bántak a gyerekekkel.
"A főügyész megkérdezte, hogy honnan tudok ezekről az ügyekről. Intézetis voltam" – magyarázta Fehér. A rendőrségi kihallgatásával kapcsolatban azt állította, hogy az egyenruhások a családjával zsarolták.
Tíz órán keresztül vallattak, és azt mondták, hogy a családomat visszaküldik Ukrajnába, ezért miattam fognak meghalni
– háborgott János.
A vádlott a nehezen követhető eszmefuttatása után észrevételezte, hogy az ügyészség annak ellenére indítványozta fegyház kiszabását, hogy fiatalkorú elkövetővel szemben szerinte ilyen szigorú büntetés nem alkalmazható. Hozzátette, hogy az ügyészség az időmúlást is figyelmen kívül hagyja, márpedig 2000 óta immár 26 év eltelt.
Fehér János még eljárásjogi vitát is kezdeményezett a tanács elnökével, Pásztor Anita viszont a vallomás folytatására utasította. A vádlott még a bíróság munkáját is kifogásolta, többek között azzal nem értett egyet, hogy a vádiratot egyáltalán befogadták.
Kényszer és fenyegetés hatására tett beismerő vallomást nem lehet figyelembe venni
– hangsúlyozta Fehér.
Nem az alapján kell ítélkeznie, hogy ön mit gondol, illetve bal lábbal vagy jobb lábbal kelt fel! A bizonyítékokat kell mérlegelnie! Van egy Btk. és egy büntető eljárás
– oktatta ki a bírónőt, majd indítványozta, hogy saját költségén bizonyíthassa, hogy semmi köze Till Tamás halálához.
A bírónő visszahívta a terembe Till Mátyást. Lichy József elmondta, hogy a későbbiekben szeretné, ha a gyászoló szülők a bizonyítási eljárás során beszélhessenek a gyermekükről. Az ügyvéd indítványozta, hogy a tárgyaláson tegyék szemle tárgyává Tamáska kerékpárját, amit a Katalin és Mátyás 26 év után is őriz. Fehér kérte, hogy az ülés után 10 percig a média képviselőivel beszélhessen, de a bírónő ezt elutasította.
Hódos Attila bejelentette, hogy elfogultság miatt a bírónő kizárását indítványozza az ügyből, mert szerinte nem várható, hogy Pásztor Anita tárgyilagosan vezeti majd a tárgyalást. Ez nem akadálya az eljárás folytatásának, a kifogást természetesen a törvényszék felettes szerve kivizsgálja.
Az első tárgyalást június 17-én tartják.
