Brutális tömegkarambol a Hősök terén: turistabusz tarolt le több autót

Egymásnak ütközött egy turistabusz, egy kisbusz és két személygépkocsi Budapest VI. kerületében, az Andrássy út és a Dózsa György út találkozásánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél. A járművek a Dózsa György út két sávján akadályozzák a forgalmat - közölte a katasztrófavédelem.

A Hősök terére riasztották a fővárosi tűzoltókat

Turistabusz tarolt le több autót a budapesti Hősök terén

A fővárosi hivatásos tűzoltók hamar a helyszínre értek és megkezdték a műszaki mentést. Hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett a szerencsétlenségről. Az ütközés jelentős forgalmi torlódást okozott a környéken, a hatóságok irányítják jelenleg a forgalmat és azon dolgoznak, hogy minél hamarabb helyre álljon a rend - írja az Origo.