„Meg kell gyógyulnom a lányaimért” - A háromgyermekes Zsuzsa így küzd az agydaganattal

Nagy Zsuzsa szerető feleség, hűséges társ, igaz barát, tiszteletbeli polgár és három gyermek odaadó édesanyja. Azonban élete tavaly áprilisban egyik pillanatról a másikra gyökeresen megváltozott. Ekkor ugyanis agresszív agydaganatot diagnosztizáltak nála. A súlyos hír nemcsak őt, hanem három gyermekét és szeretteit is mélyen megrendítette. Zsuzsa azonban hatalmas erővel és kitartással küzd a gyógyulásért.

A háromgyermekes Zsuzsa súlyos betegséggel, agydaganattal küzd, és epilepsziás rohama is volt. Számára a németországi immunterápia jelentheti az egyik legnagyobb reményt a gyógyulás felé vezető úton (Fotó: olvasói)

"A küzdelmünk tovább folytatódik" - Zsuzsa három lányáért harcol az agydaganat ellen

Zsuzsa rendszeresen Szombathelyre jár kezelésekre és kontrollvizsgálatokra, ahol lánya és veje élnek. Ők minden alkalommal szeretettel fogadják, támogatják és mindenben segítik a nehéz időszakon áthaladó asszonyt. A család minden reménye és legfőbb célja most az, hogy lehetőség nyíljon a németországi immunterápiára, amely új esélyt jelenthet számára a felépüléshez és ahhoz, hogy még sokáig szerettei körében lehessen.

"Javul a helyzet, de messze még a cél"

Zsuzsa veje, Dániel elmondása szerint a szombathelyi kezelések hatására a daganat növekedése egyelőre megállt, ami apró, mégis rendkívül fontos győzelem a család számára. Zsuzsa beszéde az afázia miatt továbbra is nehézkes, ugyanakkor állapotában ezen a téren is tapasztalható némi javulás, ami újabb reményt ad a család számára a folytatáshoz.

Azt látjuk, hogy a kezelés használ, mert legalább nem nő tovább a daganat. Ez már önmagában is jó hír, de tudjuk, hogy ez még nem elég. A küzdelmünk tovább folytatódik

– szögezte le lapunknak Dániel, Zsuzsa veje.

További fejlemény, hogy január óta több MR-vizsgálat is készült, és az eredmények komoly kérdéseket vetnek fel. Az orvosok szerint „mintha lenne más is Zsuzsanna szervezetében" ezért további kivizsgálások zajlanak. Két epilepsziás rohama is volt, amely komoly aggodalmat okozott számunkra

- tette hozzá Dániel.

Zsuzsa kéthetente kontrollra jár, a figyelem állandó és a küzdelem folyamatos. A nő az életéért és három gyermekéért harcol. A 25 éves Csenge - már felnőttként - támasza az édesanyjának, míg a 11 éves Abigél és a 9 éves Dalma gyermeki szeretete ad erőt a legnehezebb pillanatokban is. Párja, Richárd végig mellette áll, a család összetartása pedig szinte emberfeletti erőt ad Zsuzsának.