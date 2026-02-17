Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Újabb fejlemények érkeztek Taylor Swift lefújt koncertje kapcsán - részletek

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 09:55
Akár 20 évre is rácsok mögé kerülhet az a férfi, aki az énekesnő koncertjén akart támadni. A veszély miatt Taylor Swift turnéjának három állomását törölték.

Az osztrák ügyészek terrorizmussal kapcsolatos vádakat emeltek egy 21 éves fiatalember ellen, aki állításuk szerint 2024 augusztusában Bécsben akart támadni Taylor Swift egyik koncertjére. Az énekesnő rekorddöntő Eras turnéjának három állomását törölték, miután a hatóságok figyelmeztettek a támadás veszélyére.

Vádat emeltek a férfi ellen, aki Taylor Swift koncertjén akart támadni. Fotó: PA /  Northfoto

Taylor Swift koncerten akart támadni a férfi, most 20 évre is elítélhetik

A bécsi ügyészség szóvivője hétfőn megerősítette, hogy a vádlott őrizetben van. Az osztrák média Beran A-ként azonosította a gyanúsítottat, és közölte, hogy 2024 augusztusában tartóztatták le.

Azzal vádolták meg a férfit, hogy az interneten útmutatót szerzett egy repeszbomba elkészítéséhez, amely az aceton-peroxid robbanóanyagon alapul és kis mennyiségű robbanóanyagot is előállított. Mindemellett az ügyészek szerint a vádlott többször is megpróbált illegálisan fegyvereket vásárolni az országon kívül, és azokat Ausztriába vinni. Azt is állítják, hogy részt vett más külföldi támadások tervezésében, többek között Dubajban és Isztambulban, bár ezek a támadások soha nem valósultak meg.

A gyanúsított ellen büntetőeljárást terveznek indítani Bécsújhelyen, ha bűnösnek találják, akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat - írja a The Guardian.

 

