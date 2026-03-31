"Nagyon drága tanulópénz volt szegénynek" - Kamaszt gázolt a HÉV Óbudán, döbbenetes dolgokat meséltek a szemtanúk - fotókkal

Szirénák baljós hangja és kék villogók tömkelege fogadta az arra sétálókat hétfőn (március 30.) kora este Óbuda HÉV-sínjei mellett, a Rómaifürdő környékén. Hamarosan kiderült, hogy valóban nagy a baj: mint azt a Bors megírta, a Papírgyár utca és Határ út találkozásánál található HÉV átjáróban gyalogosgázolás történt, a szemtanúk szerint egy kamaszfiút ütött el az arra haladó szerelvény.

A kamaszt a HÉV átjáróban gázolta el a szerelvény

Átjáróban gázolta el a HÉV a tinit

Úgy tudjuk, hogy a fiatal figyelmetlenségből léphetett a HÉV elé, ugyanis fülhallgatót viselt, amikor átballagott az átjárón, sétálás közben pedig a telefonját nyomkodta.

Így a HÉV hiába kürtölt a fiatalnak, az se nem látta, se nem hallotta a felé közeledő életveszélyes monstrumot, ami elől így esélye sem volt félreugrani. Ahogyan a HÉV sem tudott már lefékezni és elgázolta a tinit, aki az ütközés után hátborzongató csattanással csapódott a betonnak. A szemtanúk közül többen is halálra váltan rohantak oda, míg pár ember azonnal tárcsázta a mentősöket. Úgy tudjuk azonban, hogy nem egy gyalogos volt, aki felháborítóan viselkedett: ahelyett, hogy segítséget hívott vagy segítséget nyújtott volna, inkább előkapta a telefonját és fotózgatni kezdte a balesetet. Információink szerint a mentősök szerencsére hamar a helyszínre érkeztek, és meg is kezdték a kamasz ellátását.

A kamasz csodával határos módon túlélte a történteket, azonban életveszélyesen megsérült

A közelben állók közül többen is azt hitték, hogy a fiú nem élte túl a brutális gázolást:

Kint volt vagy négy menőkocsi, de azt hittük, hogy megtörtént a legrosszabb. Aztán láttuk, hogy nincs letakarva senki, a srácot beteszik a mentőbe. Imádkozunk az életéért, remélem, hogy felépül. Nagyon drága tanulópénz volt szegénynek

– mesélte egy férfi. A rendőrség elmondta: ők is úgy értesültek, hogy a tini nem látta és nem hallotta a közeledő HÉV-et.

A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését

– erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Hozzátették: nyomatékosan kérnek minden szülőt, hogy figyelmeztessék gyermekeiket arra, hogy akár az életükbe is kerülhet az ilyesfajta figyelmetlenség:

Aki közlekedés közben máshova figyel és emiatt nem látja, nem hallja a környezetét, életveszélybe sodorja magát. Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére!

– hívták fel a figyelmet.