BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nagyon drága tanulópénz volt szegénynek" - Kamaszt gázolt a HÉV Óbudán, döbbenetes dolgokat meséltek a szemtanúk - fotókkal

HÉV
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 17:40
kamaszÓbudagázolás
A kamaszfiú fülhallgatóval a fülében, a telefonját nézegetve sétált be az átjáróba. Bár a HÉV elgázolta, csodával határos módon túlélte a végzetesnek tűnő balesetet.

Szirénák baljós hangja és kék villogók tömkelege fogadta az arra sétálókat hétfőn (március 30.) kora este Óbuda HÉV-sínjei mellett, a Rómaifürdő környékén. Hamarosan kiderült, hogy valóban nagy a baj: mint azt a Bors megírta, a Papírgyár utca és Határ út találkozásánál található HÉV átjáróban gyalogosgázolás történt, a szemtanúk szerint egy kamaszfiút ütött el az arra haladó szerelvény. 

HÉV, átjáró, gázolás, kamasz
A kamaszt a HÉV átjáróban gázolta el a szerelvény 
 Fotó: Bors

Átjáróban gázolta el a HÉV a tinit

Úgy tudjuk, hogy a fiatal figyelmetlenségből léphetett a HÉV elé, ugyanis fülhallgatót viselt, amikor átballagott az átjárón, sétálás közben pedig a telefonját nyomkodta.

Így a HÉV hiába kürtölt a fiatalnak, az se nem látta, se nem hallotta a felé közeledő életveszélyes monstrumot, ami elől így esélye sem volt félreugrani. Ahogyan a HÉV sem tudott már lefékezni és elgázolta a tinit, aki az ütközés után hátborzongató csattanással csapódott  a betonnak. A szemtanúk közül többen is halálra váltan rohantak oda, míg pár ember azonnal tárcsázta a mentősöket. Úgy tudjuk azonban, hogy nem egy gyalogos volt, aki felháborítóan viselkedett: ahelyett, hogy segítséget hívott vagy segítséget nyújtott volna, inkább előkapta a telefonját és fotózgatni kezdte a balesetet. Információink szerint a mentősök szerencsére hamar a helyszínre érkeztek, és meg is kezdték a kamasz ellátását.

A kamasz csodával határos módon túlélte a történteket, azonban életveszélyesen megsérült 
   Fotó: Bors

A közelben állók közül többen is azt hitték, hogy a fiú nem élte túl a brutális gázolást: 

Kint volt vagy négy menőkocsi, de azt hittük, hogy megtörtént a legrosszabb. Aztán láttuk, hogy nincs letakarva senki, a srácot beteszik a mentőbe. Imádkozunk az életéért, remélem, hogy felépül. Nagyon drága tanulópénz volt szegénynek

– mesélte egy férfi. A rendőrség elmondta: ők is úgy értesültek, hogy a tini nem látta és nem hallotta a közeledő HÉV-et.

A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését 

erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Hozzátették: nyomatékosan kérnek minden szülőt, hogy figyelmeztessék gyermekeiket arra, hogy akár az életükbe is kerülhet az ilyesfajta figyelmetlenség: 

Aki közlekedés közben máshova figyel és emiatt nem látja, nem hallja a környezetét, életveszélybe sodorja magát. Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére! 

– hívták fel a figyelmet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu