Felfoghatatlan hírt kaptunk: meghalt az a 14 éves fiú, akit még hétfőn ütött el a HÉV, miközben fülhallgatóban nyomkodta a telefonját

Ahogy arról a Bors is beszámolt, március 30-án kora este szirénáktól volt hangos az Óbuda, a Rómaifürdő környékénél. Nem sokkal később pedig már a szörnyű részletek is kiderültek, miszerint a Papírgyár utca és Határ út találkozásánál található HÉV átjáróban gyalogosgázolás történt, a szemtanúk szerint pedig egy kamaszfiút ütött el az arra haladó szerelvény.

Meghalt az a 14 éves fiú, akit még hétfőn ütött el a HÉV

A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a 14 éves fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését

- nyilatkozta a megrázó eset kapcsán a rendőrség.

Legfrissebb sajtóinformációk szerint a kórházban meghalt az a 14 éves fiú, akit hétfőn este gázolt el a Határ úti gyalogos átjárónál elhaladó H5-ös HÉV. Úgy tudni, hogy a fiút eddig intenzív osztályon kezelték, sajnos azonban az életét már nem tudták megmenteni,