Felfoghatatlan hírt kaptunk: meghalt az a 14 éves fiú, akit még hétfőn ütött el a HÉV, miközben fülhallgatóban nyomkodta a telefonját

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 20:33
Úgy tudni a 14 éves fiatalt eddig az intenzív osztályon ápolták. Még hétfőn, Óbudán gázolta el a HÉV.
Ahogy arról a Bors is beszámolt, március 30-án kora este szirénáktól volt hangos az Óbuda, a Rómaifürdő környékénél. Nem sokkal később pedig már a szörnyű részletek is kiderültek, miszerint a Papírgyár utca és Határ út találkozásánál található HÉV átjáróban gyalogosgázolás történt, a szemtanúk szerint pedig egy kamaszfiút ütött el az arra haladó szerelvény.

Meghalt az a 14 éves fiú, akit még hétfőn ütött el a HÉV
A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a 14 éves fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését

- nyilatkozta a megrázó eset kapcsán a rendőrség

Szívszaggató fejlemények az óbudai HÉV-nél elgázolt kamaszfiúról

Legfrissebb sajtóinformációk szerint a kórházban meghalt az a 14 éves fiú, akit hétfőn este gázolt el a Határ úti gyalogos átjárónál elhaladó H5-ös HÉV. Úgy tudni, hogy a fiút eddig intenzív osztályon kezelték, sajnos azonban az életét már nem tudták megmenteni, 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
