Felfoghatatlan hírt kaptunk: meghalt az a 14 éves fiú, akit még hétfőn ütött el a HÉV, miközben fülhallgatóban nyomkodta a telefonját

Ahogy arról a Bors is beszámolt, március 30-án kora este szirénáktól volt hangos az Óbuda, a Rómaifürdő környékénél. Nem sokkal később pedig már a szörnyű részletek is kiderültek, miszerint a Papírgyár utca és Határ út találkozásánál található HÉV átjáróban gyalogosgázolás történt, a szemtanúk szerint pedig egy kamaszfiút ütött el az arra haladó szerelvény.
A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a 14 éves fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését
- nyilatkozta a megrázó eset kapcsán a rendőrség.
Legfrissebb sajtóinformációk szerint a kórházban meghalt az a 14 éves fiú, akit hétfőn este gázolt el a Határ úti gyalogos átjárónál elhaladó H5-ös HÉV. Úgy tudni, hogy a fiút eddig intenzív osztályon kezelték, sajnos azonban az életét már nem tudták megmenteni,
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.