Újabb adathalász SMS-ekkel próbálkoznak a csalók

Sokak által ismerősek lehetnek az átverő SMS-ek, amelyekben gyanútlan emberek pénzét próbálják kicsalni. Az adathalász üzenetek tárháza kifogyhatatlan, nem újdonság az sem, hogy különböző büntetéseket kell befizetni.
„Ezúton értesítjük, hogy járművével elkövetett gyorshajtást hitelesített műszaki ellenőrző rendszer rögzítette" – olvasható az SMS-ben. Első pillantásra az üzenet hitelesnek tűnhet, azonban tartalmaz olyan adatokat, amelyek nem hitelesek, írja a FEOL.
Amennyiben mégis a csalás áldozataivá válunk, haladéktalanul értesítsük bankukat, illetve a rendőrséget – írja a Police.hu.
