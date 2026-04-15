Újabb adathalász SMS-ekkel próbálkoznak a csalók

Sokak által ismerősek lehetnek az átverő SMS-ek, amelyekben gyanútlan emberek pénzét próbálják kicsalni. Az adathalász üzenetek tárháza kifogyhatatlan, nem újdonság az sem, hogy különböző büntetéseket kell befizetni.

Továbbra is érkeznek az átverő SMS-ek

Forrás: Képernyőkép forrása: Szanyi-Nagy Judit (FEOL)

Ijesztően hitelesek a közlekedési bírságokat tartalmazó, átverő SMS-ek

„Ezúton értesítjük, hogy járművével elkövetett gyorshajtást hitelesített műszaki ellenőrző rendszer rögzítette" – olvasható az SMS-ben. Első pillantásra az üzenet hitelesnek tűnhet, azonban tartalmaz olyan adatokat, amelyek nem hitelesek, írja a FEOL.

Gyanús link: a link nem hivatalos, a magyar hatóságok nem használnak ilyen végződést.

Nem hivatalos feladó: Egy hatóság nem iCloud-os e-mail címről küld értesítést.

Sürgetés és fenyegetés: a „3 napon belül fizessen” és a „jogi intézkedések” tipikus nyomásgyakorlás a kattintás érdekében.

Szokatlan ügyintézés: az, hogy „válaszoljon 1-gyel az SMS-re”, nem hivatalos eljárás.

Nincs konkrét adat: egy valódi bírság tartalmazná a rendszámot, a helyszínt, az időpontot és az ügyazonosítót.

Hivatalos értesítés módja: Magyarországon ilyen ügyekről általában postai levélben (tértivevénnyel), vagy ügyfélkapun keresztül érkeznek értesítések.