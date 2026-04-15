Újabb adathalász SMS-ekkel próbálkoznak a csalók

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 15:04
Ismét egy újabb adathalász üzenettel próbálkoznak a csalók. Az átverő SMS-ek továbbra is megkérkezhetnek a telefonunkra, amelyekkel változatlanul az a cél, hogy gyanútlan emberektől pénzt csaljanak ki.

Sokak által ismerősek lehetnek az átverő SMS-ek, amelyekben gyanútlan emberek pénzét próbálják kicsalni. Az adathalász üzenetek tárháza kifogyhatatlan, nem újdonság az sem, hogy különböző büntetéseket kell befizetni.

Továbbra is érkeznek az átverő SMS-ek
Forrás: Képernyőkép forrása: Szanyi-Nagy Judit (FEOL)

Ijesztően hitelesek a közlekedési bírságokat tartalmazó, átverő SMS-ek

„Ezúton értesítjük, hogy járművével elkövetett gyorshajtást hitelesített műszaki ellenőrző rendszer rögzítette" – olvasható az SMS-ben. Első pillantásra az üzenet hitelesnek tűnhet, azonban tartalmaz olyan adatokat, amelyek nem hitelesek, írja a FEOL.

  • Gyanús link: a link nem hivatalos, a magyar hatóságok nem használnak ilyen végződést.
  • Nem hivatalos feladó: Egy hatóság nem iCloud-os e-mail címről küld értesítést.
  • Sürgetés és fenyegetés: a „3 napon belül fizessen” és a  „jogi intézkedések” tipikus nyomásgyakorlás a kattintás érdekében. 
  • Szokatlan ügyintézés: az, hogy „válaszoljon 1-gyel az SMS-re”, nem hivatalos eljárás. 
  • Nincs konkrét adat: egy valódi bírság tartalmazná a rendszámot, a helyszínt, az időpontot és az ügyazonosítót.
  • Hivatalos értesítés módja: Magyarországon ilyen ügyekről általában postai levélben (tértivevénnyel), vagy ügyfélkapun keresztül érkeznek értesítések. 

Amennyiben mégis a csalás áldozataivá válunk, haladéktalanul értesítsük bankukat, illetve a rendőrséget – írja a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
