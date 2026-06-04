320 milliót lehetett nyerni: ezek a hatoslottó e heti nyerőszámai

Legutóbb május 17-én vitték el a hatoslottó főnyereményét, így mára már 320 millióig kúszott fel az elvihető összeg maximuma. Ehhez persze el kellett találni a nyerőszámokat...

Mutatjuk, mely számokat húzták ki a csütörtöki hatoslottó-sorsoláson!

Fotó: Markovics Gábor

Ezek voltak a hatoslottó nyerőszámai

A 23. játékhét csütörtöki sorsolásán ezeket a számokat húzták ki a hatoslottón:

2 (kettő)

9 (kilenc)

15 (tizenöt)

21 (huszonegy)

28 (huszonnyolc)

35 (harmincöt)

Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap, június 7-én már 400 millió forintos főnyeremény várja a hatoslottó ikszelőit.

A múlt vasárnapi hatoslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.