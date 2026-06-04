320 milliót lehetett nyerni: ezek a hatoslottó e heti nyerőszámai

Legutóbb május 17-én vitték el a hatoslottó főnyereményét, így mára már 320 millióig kúszott fel az elvihető összeg maximuma. Ehhez persze el kellett találni a nyerőszámokat...
A 23. játékhét csütörtöki sorsolásán ezeket a számokat húzták ki a hatoslottón:
2 (kettő)
9 (kilenc)
15 (tizenöt)
21 (huszonegy)
28 (huszonnyolc)
35 (harmincöt)
Ezúttal nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap, június 7-én már 400 millió forintos főnyeremény várja a hatoslottó ikszelőit.
A múlt vasárnapi hatoslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
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