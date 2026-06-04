Megszólaltak a kutatók: Elképesztő dolog derült ki a Loch Ness-i szörnyről a legújabb vadászat után

Hatalmas ricsaj törte meg a skót Loch Ness csendjét a hétvégén: megszállott szörnyvadászok és kíváncsi turisták hada árasztotta el a környéket. A cél egyértelmű volt: végre kézzelfogható bizonyítékot akartak szerezni a világ leghíresebb, de a kamerákat mereven kerülő lényéről, a Loch Ness-i szörnyről.

: Ismét hajsza indult a mélyben: vajon mit rejteget a Loch Ness-i szörny a vaksötét víz alatt? / Illusztráció: Shutterstock/ Declan Hillman

Az éves nagy hajsza az Urquhart-öbölben indult, ami nem véletlenül a vadászok kedvenc helyszíne: a hátborzongató víztömeg a kaotikus víz alatti terepéről, a várromjairól és a legutóbbi, igencsak ijesztő észlelésekről ismert. Ráadásul a szervezők szerint a szörny mostanában egyáltalán nem pihen.

A Loch Ness-i szörnynek egyedülálló ereje van: lenyűgözi az embereket, legyenek akár életfogytig tartó hívők, kíváncsi szkeptikusok, vagy akiket egyszerűen csak elvarázsol a rejtély. Az a tény, hogy 2026 már most új észleléseket hozott, azt mutatja, hogy a Nessie körüli izgalom erősebb, mint valaha

– nyilatkozta Nagina Ishaq, a Loch Ness Experience vezérigazgatója.

Bevetették a csodafegyvert, hogy megtalálják a Loch Ness-i szörnyet

A kutatók nem bízták a véletlenre a dolgot, egy igazi mélytengeri csodafegyvert vetettek be. Egy csúcstechnológiás, önvezető víz alatti drónt, a Micro Millie-t küldték le a tó vaksötét, félelmetes fenekére. A robot brutális pontossággal és csúcsszenzorokkal pásztázta végig az iszapos mélységet, amit eddig még soha senki nem látott ilyen részletességgel.

A feszültség tapintható volt, de a hívőknek végül csalódniuk kellett: a csodadrón vasárnapig egyetlen olyan jelet sem rögzített, ami egyértelműen bizonyítaná a szörny létezését.

Még sincs elkeseredés

Bár a konkrét bizonyíték most is elmaradt, a szakértők szerint a hétvége hatalmas siker volt, és közelebb vitte őket a megoldáshoz.

A nagyközönség számára ez egy zseniális lehetőség, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak, és értelmes részt vállaljanak a hétvégéből

– magyarázta Alan McKenna, a Loch Ness Exploration független kutatócsoport munkatársa, aki hozzátette: a modern technológia segítségével most egy teljesen új perspektívából vizsgálhatták meg a tavat.