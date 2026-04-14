Nem úszod meg a gyorshajtást, ha koszos a rendszámod

A gyorshajtásért járó büntetést okos trükkökkel próbálják meg kijátszani a sofőrök, azonban a hatóságok hangsúlyozzák, hogy nincs értelme trükközni, mert nagyobb büntetést kaphatnak a különféle módszerek miatt. Ezek közé tartozik a megfelelően le nem takarított rendszám is.

Gyorshajtásért és még a koszos rendszámért is büntethetnek a hatóságok

A gyorshajtás még mindig toplistás baleset okozó

Ha eddig azt hitted, hogy a koszos rendszám majd megvéd a büntetéstől, akkor sajnos rossz hírünk van a számodra. Bár az utóbbi időben a gyorshajtás okozta balesetek már nem vezetik a listát, még mindig szerepel a toplistán, hiszen még mindig vannak olyan sofőrök, akiket nem rémiszt meg a szabálytalanság szigorú következményei. A rendőrség ezen a héten indította útjára a Roadpol névre keresztelt akciót, amelyben gyorshajtókra vadásznak, április 15-én pedig a Speedmarathon is érkezik, amelynek keretében 24 órán keresztül fogják a sebességet mérni.

Nagyon nem éri meg trükközni

Egyre több eszközzel és módszerrel próbálják meg az autósok kiküszöbölni a gyorshajtásért járó büntetéseket; lézerblokkolókat használnak, elektromágneses kamu falevelekkel takarják ki a rendszám egyes részeit. Azokat, akik ezeket használják elkapás esetén komoly büntetéssel állítják szembe a hatóságok. És azok sem ússzák meg, akik a rendszám lemosását hanyagolják.

Mert bizony vannak azok, akik annak a tévhitnek dőlnek be, miszerint, ha koszos a rendszám, akkor nem büntethető a szabálytalanság. A KRESZ egyértelműen kiemeli a rendszámtáblák tisztaságának fontosságát:

A hatósági jelzés(eke)t a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

Szóval már az is büntethető, ha a rendszámunk nem látható megfelelően, mert elhanyagoltuk annak letakarítását. A bírság mértéke függ attól, hogy mennyire tiszta a rendszámtábla, de így is 50 ezer forinttal büntethető az elhanyagolt rendszámtábla. Szóval érdemes arra odafigyelni, hogy megfelelően legyen letakarítva a rendszám, mert hatalmas összegeket fizethetünk a hatóságok felé, ráadásul még a büntetés elkerülése sem valósulhat meg, hiszen maga az elkerülésének módja is szigorúan büntetendő - áll a Szon.hu cikkében.