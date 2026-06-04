Betámadták Hajdú Pétert! Kamu, amiket terjesztenek a helikopterezéséről!

Igazi adrenalinbombával ünnepelte a gyereknapot Hajdú Péter! A műsorvezető vasárnap menyasszonyával, Láng Eszterrel és négyéves kisfiukkal, Domival egy különleges programon vett részt: sétahelikopterezni mentek Budaörsön. Az élmény nagyon jól sikerült, hiszen a kisfiú végig nevetve élvezte az utat, a család pedig felejthetetlen emlékekkel gazdagodott.
Hajdú Péter Instagramján videót is megosztott a kalandról, amelyen jól látható, milyen izgatottan készülődtek a felszállásra. A felvételeken több meghitt családi pillanat is feltűnt, például ahogy Hajdú Péter kisfia, Domi kíváncsian figyeli a helikoptert, majd a levegőben ülve csodálja a kilátást. Az édesanya, Láng Eszter mellette foglalt helyet, a kisfiú pedig láthatóan egy pillanatig sem félt.
A gyereknapi program azonban nemcsak a rajongók figyelmét keltette fel. Többen rögtön azt kezdték találgatni, vajon mennyibe kerülhetett a különleges családi élmény. Egyes online lapok arról írtak, hogy akár félmillió forintot is elkölthetett a család a helikopterezésre, ami egyáltalán nem felel meg a valóságnak.
A szervezők meghívására vettünk részt ezen a sétahelikopterezésen, akik csak annyit kértek, hogy ha gondolom, posztoljam ki ezt a programlehetőséget. Sajnos a mai világban már bármit tesz az ember, azonnal szétszedik és ez újra megtörtént velem
– mondta a Borsnak Hajdú Péter.
A műsorvezető elmondta, hogy a találgatások több ponton is tévesek voltak. Egyrészt azért, mert a család meghívásra érkezett, így egyetlen forintot sem kellett fizetniük a programért, másrészt pedig azért, mert a sajtóban szereplő összegek egyáltalán nem álltak közel a valósághoz, a 10 perces repülés ugyanis körülbelül 70 ezer forintba került volna, nem pedig félmillió forintba:
„Maga a repülés 10 percig tartott, Budaörs felett repültünk egy kis kört. Domi nagyon élvezte, az elejétől a végéig nevetett, Eszti viszont parázott, neki nem volt a kedvence a repülés.”
Nem ez az első alkalom, hogy Hajdú Péter a kommentelők és a bulvársajtó célkeresztjébe kerül. Az elmúlt hónapokban többször is foglalkoztak azzal, milyen ruhákat, órákat vagy kiegészítőket visel a műsorában, most pedig a gyereknapi programja váltott ki találgatásokat.
A műsorvezető ezért egy videóban is reagált a róla megjelent cikkekre. Kifogásolta, hogy az érintett lapok egyike sem kereste meg őt, hogy megkérdezzék, mennyibe került valójában a program. Sőt, még azt sem tudták, melyik cég szervezte a repülést, így egy teljesen más vállalkozás árai alapján próbálták kiszámolni az összeget.
Péter a videó végén két idézetet is kiemelt, amelyek szerinte tökéletesen leírják a kialakult helyzetet.
„Az igazat mondd, ne csak a valódit” – idézte József Attilát.
Majd egy közmondással is nyomatékosította a véleményét:
Hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát.
A viták ellenére egy dolog biztos: a gyereknapi program telitalálatnak bizonyult. A videók alapján Domi életre szóló élménnyel gazdagodott, és ez volt az, ami a család számára igazán számított.
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