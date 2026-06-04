Betámadták Hajdú Pétert! Kamu, amiket terjesztenek a helikopterezéséről!

Igazi adrenalinbombával ünnepelte a gyereknapot Hajdú Péter! A műsorvezető vasárnap menyasszonyával, Láng Eszterrel és négyéves kisfiukkal, Domival egy különleges programon vett részt: sétahelikopterezni mentek Budaörsön. Az élmény nagyon jól sikerült, hiszen a kisfiú végig nevetve élvezte az utat, a család pedig felejthetetlen emlékekkel gazdagodott.

Hajdú Péter és Láng Eszter különleges programra vitték el a gyereküket (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter gyereknapon sétahelikopterezni vitte a kisfiát, Domit

A program nagyon jól sikerült, Domi élvezte a repülést

Több online lap arról írt, hogy brutális ára lehetett ennek a programnak - kissé túlzón

Hajdú Péter gyereke nagyon élvezte a gyereknapi ajándékát

Hajdú Péter Instagramján videót is megosztott a kalandról, amelyen jól látható, milyen izgatottan készülődtek a felszállásra. A felvételeken több meghitt családi pillanat is feltűnt, például ahogy Hajdú Péter kisfia, Domi kíváncsian figyeli a helikoptert, majd a levegőben ülve csodálja a kilátást. Az édesanya, Láng Eszter mellette foglalt helyet, a kisfiú pedig láthatóan egy pillanatig sem félt.

A gyereknapi program azonban nemcsak a rajongók figyelmét keltette fel. Többen rögtön azt kezdték találgatni, vajon mennyibe kerülhetett a különleges családi élmény. Egyes online lapok arról írtak, hogy akár félmillió forintot is elkölthetett a család a helikopterezésre, ami egyáltalán nem felel meg a valóságnak.

A szervezők meghívására vettünk részt ezen a sétahelikopterezésen, akik csak annyit kértek, hogy ha gondolom, posztoljam ki ezt a programlehetőséget. Sajnos a mai világban már bármit tesz az ember, azonnal szétszedik és ez újra megtörtént velem

– mondta a Borsnak Hajdú Péter.

Hajdú Pétert sokszor betámadták már (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Hajdú Péter menyasszonya, Láng Eszter parázott a sétarepülésen

A műsorvezető elmondta, hogy a találgatások több ponton is tévesek voltak. Egyrészt azért, mert a család meghívásra érkezett, így egyetlen forintot sem kellett fizetniük a programért, másrészt pedig azért, mert a sajtóban szereplő összegek egyáltalán nem álltak közel a valósághoz, a 10 perces repülés ugyanis körülbelül 70 ezer forintba került volna, nem pedig félmillió forintba: