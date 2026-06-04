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Hivatalos, bejelentették a Liverpool új edzőjét

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 20:37 / FRISSÍTÉS: 2026. június 04. 20:47
arne slotandoni iraola
Bejelentették Arne Slot utódját az FC Liverpoolnál. Andoni Iraola lesz a vezetőedzője az angol csapatnak.

"Megerősíthetjük, hogy Andoni Iraola megállapodást kötött arról, hogy a 2026–27-es szezontól a klub új vezetőedzője lesz" - írja hivatalos X oldalán az FC Liverpool. Elődjét, Arne Slotot múlt szombaton menesztették, és utódja, a spanyol szakember két évre írt alá.

Andoni Iraola a Liverpool új edzője
Andoni Iraola lett Arne Slot utódja Fotó: Nikki Dyer - LFC

Andoni Iraola a Bournemouth-tól érkezik

Iraola az elmúlt három évet a Premier League-ben szereplő a Bournemouthnál töltötte, amely az irányításával, a klub történetében először, európai kupaszereplést érő helyen végzett. 

"A 43 éves szakembernek az a feladata, hogy a Liverpoolnál egy támadóbb, agresszívebb és tempósabb futballstílust vezessen be, miután a legutóbbi szezon nagy részében bírálatok érték azt a játékstílust, amit Arne Slot kialakított. Iraolát már több mint egy évtizede figyelte a Liverpool, miután a klub korábban megpróbálta játékosként megszerezni. Aktív pályafutása során jobbhátvédként játszott, karrierje nagy részét az Athletic Bilbaónál töltötte, ifjúsági éveiben pedig ugyanabban a San Sebastian-i csapatban játszott, mint az Arsenal edzője, Mikel Arteta, valamint a Chelsea új menedzsere és egykori Liverpool-középpályás, Xabi Alonso." - írja a Liverpool Echo.

Iraola korábban Kerkez Milos edzője volt a Bournemouth-nál.

 

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