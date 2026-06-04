Elvakította a játék fegyver, örökre megnyomorította a 23 éves lány szemét egy ártatlan Nerf-lövedék

A legtöbb szülő és gyerek teljesen veszélytelennek tartja a népszerű Nerf játékfegyvereket, hiszen a gyártók puha szivacslövedékekkel hirdetik őket. A 23 éves Sarah Bell esete azonban hideg zuhanyként érhet mindenkit. A fiatal lány épp egy kisgyerekre vigyázott, amikor a játék hevében az egyik kilőtt szivacsdarab telibe találta a jobb szemét. Sarah először próbálta elütni a dolgot egy poénnal, de alig negyedóra múlva, a hazafelé úton már a torkában dobogott a szíve a félelemtől.

Senki sem hitte volna, hogy a népszerű Nerf játékfegyver ilyen brutális sérülést képes okozni – Sarah pupillája a baleset miatt örökre nagyobb maradt Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Közvetlenül a jobb szememet találta el a Nerf lövedék. A fájdalom szörnyű volt, és a szemem folyamatosan könnyezett

– emlékezett vissza a drámai pillanatokra Sarah, aki ekkor még nem is sejtette, mekkora a baj. Az igazi pánik akkor tört ki rajta, amikor volán mögé ült, és a szembejövő autók lámpái elviselhetetlen fájdalmat okoztak neki.

Nem fogtam fel, mennyire súlyos a helyzet, amíg hazafelé nem vezettem. Észrevettem, hogy a fény borzasztóan zavar, és csak egy fehér ködöt láttam. Ekkor kezdtem el pánikolni

– mesélte a lány a People magazinnak.

Brutális pusztítást végzett a Nerf játékfegyver

Sarah azonnal a sürgősségire sietett, de az ügyeletes orvos tehetetlenül széttárta a karját: semmi rendellenest nem látott, ezért szemspecialistához küldte. A szemészeten aztán jött a feketeleves. Kiderült, hogy a puha szivacs brutális belső pusztítást végzett: a lány szemhéja belülről durván megzúzódott, és egy lyuk keletkezett az írisze és a szaruhártyája között, ami miatt a pupillája képtelen volt megfelelően tágulni. A látása drasztikusan leromlott.

A látásom 20/70-es volt a szemésznél. A ködösség körülbelül egy hét után elmúlt, de a tágulási probléma miatt még vagy két hónapig minden homályos volt

– mondta Sarah, akinek a legdurvább időszakban, félig vakon kellett helytállnia az új munkahelyén.

Örökre eltorzult az arca

Bár a látása a négy hónapig tartó, szigorú szteroidos kezelés után végül csodával határos módon helyrejött, a horrorisztikus baleset örökre nyomot hagyott az arcán. A két pupillája már soha nem lesz egyforma méretű, a sérült ugyanis maradandóan nagyobb maradt.

A napfény és néhány LED-lámpa még mindig könnyezésre készteti azt a szememet

– panaszolta a lány. Az orvosok megmondták neki: a pupillatágulat végleges, így élete végéig emlékeztetni fogja a délutánra, amikor egy gyerekjáték örökre megváltoztatta az életét.