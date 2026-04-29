Sokkoló: hangárra zuhant egy repülő, ketten meghaltak, rengeteg a sérült

Legalább két ember életét vesztette, és többen megsérültek, miután egy repülőgép egy hangárba csapódott, és tüzet okozott.
A kétmotoros Diamond DA42 típusú kisrepülő helyi idő szerin szerda délután zuhant le és csapódott bele egy hangárba. Az ütközés következtében a gép és a hangár is kigyulladt. A tűzoltók eloltották a lángokat, a repülőteret ideiglenesen lezárták. A pilóta és az utas életét már nem tudták megmenteni.
A házak között megbúvó repülőtéren történt incidens után kilométerekről sűrű füstfelhőket lehetett látni. A 7news szerint a hangárban tartózkodó körülbelül 11 munkás megsérült és súlyos égési sérülésekkel kórházba szállították őket. A rendőrség vizsgálja a halálos repülőgép-baleset körülményeit.
John Swanell éppen a repülőtér mellett haladt autóval, amikor szemtanúja lett a repülőgép zuhanásának.
Ahogy a gép orral előre zuhant, hallani lehetett, ahogy küzd, majd egyenesen lefelé zuhant. Csak a becsapódás hangját hallottam, minden olyan gyorsan történt
- idézi a szemtanú szavait a Metro.
