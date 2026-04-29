Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy lakás Magyarországon

Rohantak a lánglovagok, miután tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Szombathelyen, a Pázmány Péter körúton. A konyha gyulladt ki.

A város hivatásos tűzoltói az erkélyen át, majd a lépcsőházból is bejutottak az első emeleti ingatlanba, és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltották a lángokat. Az egységek kiszellőztetik a lakást. Az épületet húsz ember hagyta el a tűz miatt - írja a katasztrófavédelem.