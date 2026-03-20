Gyászol a rendőrség: életét vesztette az elgázolt rendőrtiszt

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 14:16
gyászbaleset
Szolgálat közben hunyt el a járőr.

2026. március 19-én hajnalban, Veszprém külterületén, egy közúti közlekedési baleset során elhunyt a szolgálatát teljesítő Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre.

Elhunyt szolgálat közben egy rendőrtiszt.
Elhunyt szolgálat közben egy rendőrtiszt. Fotó: Pexels / Pexels

Gyászol a rendőrség

Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. A 10 hónapos rendőrjárőr képzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.

- emlékeztek meg a tisztről a rendőrség oldalán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu