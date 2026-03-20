Gyászol a rendőrség: életét vesztette az elgázolt rendőrtiszt

2026. március 19-én hajnalban, Veszprém külterületén, egy közúti közlekedési baleset során elhunyt a szolgálatát teljesítő Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre.

Gyászol a rendőrség

Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. A 10 hónapos rendőrjárőr képzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.

- emlékeztek meg a tisztről a rendőrség oldalán.