Teljes sokk: nyakon szúrtak egy rendőrnőt, aki csak a dolgát végezte

Megrázó hír érkezett Angliából, ugyanis egy 25 éves ember nyakon szúrt egy rendőrnőt, aki éppen a dolgát végezte Cliftonban. Vasárnap este fél 8 körül jött a hívás, hogy egy férfi furcsán viselkedik, majd mikor elkezdték felkutatni őt, akkor támadta meg a rendőrnőt, akit azonnal kórházba szállítottak – írja a Mirror.
Az elkövetőt gyilkossági kísérlet miatt letartóztatták, a rendőrnő pedig szerencsére már elhagyhatta a kórházat – de azt mindenki tudja, hogy nem sokon múlt a tragédia.
Ez egy igazán sokkoló incidens, gondolunk a rendőrtisztre, aki megsérült. A rendőrtisztek az embereket védik, iszonyatos, hogy valakit a munkája elvégzése közben támadnak meg. Örülök, hogy a rendőrtiszt elhagyhatta a kórházat, de a történet vége könnyedén nagyon más lehetett volna
– mondta Edd Williams főfelügyelő.
