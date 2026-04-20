Teljes sokk: nyakon szúrtak egy rendőrnőt, aki csak a dolgát végezte

Megrázó hír érkezett Angliából, ugyanis egy 25 éves ember nyakon szúrt egy rendőrnőt, aki éppen a dolgát végezte Cliftonban. Vasárnap este fél 8 körül jött a hívás, hogy egy férfi furcsán viselkedik, majd mikor elkezdték felkutatni őt, akkor támadta meg a rendőrnőt, akit azonnal kórházba szállítottak – írja a Mirror.

Megkéseltek egy rendőrnőt

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az elkövetőt gyilkossági kísérlet miatt letartóztatták, a rendőrnő pedig szerencsére már elhagyhatta a kórházat – de azt mindenki tudja, hogy nem sokon múlt a tragédia.

Ez egy igazán sokkoló incidens, gondolunk a rendőrtisztre, aki megsérült. A rendőrtisztek az embereket védik, iszonyatos, hogy valakit a munkája elvégzése közben támadnak meg. Örülök, hogy a rendőrtiszt elhagyhatta a kórházat, de a történet vége könnyedén nagyon más lehetett volna

– mondta Edd Williams főfelügyelő.