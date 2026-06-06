Székrekedés tüneteivel került kómába a kisfiú - bár az orvosok nem adtak neki sok esélyt, rácáfolt a halálra

A hétéves Rafi-t székrekedéssel diagnosztizálták az orvosok, miután két hétig gyomorgörcsök gyötörték. Pár nappal később a kisfiú kómába került, és szüleinek azt tanácsolták, ideje elbúcsúzniuk tőle.

Székrekedés helyett szervelégtelensége volt Rafi-nak (fotó: Facebook)

Téves székrekedés diagnózis után került kómába Rafi

A 37 éves édesapát, Dean Amert 2023 szeptemberében hívta fel az iskola: Rafi hányt, ezért haza kellett vinnie. Két hétig tartó gyomorproblémák után úgy döntöttek, itt az ideje orvoshoz fordulni - ekkor székrekedést és gyomorvírust állapítottak meg nála.

Az apuka azonban hamar észrevette a vért fia székletében, ezért mentőt hívott. Az orvosok ekkor már negyedik stádiumú veseelégtelenséget, rohamokat, agykárosodást és három szívrohamot is megállapítottak a kis Rafinál.

Szerencsére a kisfiút sikerült megmenteni és gépekre rakni, ám az orvosok azt tanácsolták a családnak - Deannek, feleségének Laura Amernek és 14 éves lányuknak, Siennának -, hogy érdemes elbúcsúzniuk tőle.

A fiúnál Shiga-toxint termelő E. coli okozta hemolitikus urémiás szindrómát (STEC–HUS) diagnosztizáltak, ami egy ritka, a veséket érintő állapot, és leggyakrabban az öt év alatti kisgyermekeknél fordul elő.

Dean elmondta, sokkoló volt nézni, ahogy fia a fájdalomtól szenved, de még rosszabb volt látni, amikor dialízisre helyezték. Az orvosok két hétre kómába tették Rafi-t, de a kisfiú hat hónapig semmilyen reakciót nem mutatott.

Rafi és testvére Sienna (fotó: Facebook)

Csodával határosan a mai napig fokozatosan javul Rafi állapota

Egy nap azonban vizeletet kezdett termelni, ami azt jelentette, hogy a gyógyulás lehetséges, és ekkor a szíve is javulni kezdett.

Lassan egyre több életjel jelentkezett: pislogással és szemmozgásokkal kezdődött

- mondta az apuka.

Dean ekkor tesztelte gyermekét: iPadjén mutatott neki egy családi képet, majd kérte, hogy figyelje rajta a testvérét és egy nap Rafi szeme valóban mozogni kezdett.

A kisfiú összesen kilenc hónapig volt kórházban, ezért a szülők egy közeli házba költöztek, ahol 186 éjszakát töltöttek. Ezután Rafi három hónapig egy rehabilitációs intézetben volt, ahonnan 2024 végén távozott, és azóta hihetetlen javulást mutat.