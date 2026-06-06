Székrekedés tüneteivel került kómába a kisfiú - bár az orvosok nem adtak neki sok esélyt, rácáfolt a halálra

A hétéves Rafi-t székrekedéssel diagnosztizálták az orvosok, miután két hétig gyomorgörcsök gyötörték. Pár nappal később a kisfiú kómába került, és szüleinek azt tanácsolták, ideje elbúcsúzniuk tőle.
A 37 éves édesapát, Dean Amert 2023 szeptemberében hívta fel az iskola: Rafi hányt, ezért haza kellett vinnie. Két hétig tartó gyomorproblémák után úgy döntöttek, itt az ideje orvoshoz fordulni - ekkor székrekedést és gyomorvírust állapítottak meg nála.
Az apuka azonban hamar észrevette a vért fia székletében, ezért mentőt hívott. Az orvosok ekkor már negyedik stádiumú veseelégtelenséget, rohamokat, agykárosodást és három szívrohamot is megállapítottak a kis Rafinál.
Szerencsére a kisfiút sikerült megmenteni és gépekre rakni, ám az orvosok azt tanácsolták a családnak - Deannek, feleségének Laura Amernek és 14 éves lányuknak, Siennának -, hogy érdemes elbúcsúzniuk tőle.
A fiúnál Shiga-toxint termelő E. coli okozta hemolitikus urémiás szindrómát (STEC–HUS) diagnosztizáltak, ami egy ritka, a veséket érintő állapot, és leggyakrabban az öt év alatti kisgyermekeknél fordul elő.
Dean elmondta, sokkoló volt nézni, ahogy fia a fájdalomtól szenved, de még rosszabb volt látni, amikor dialízisre helyezték. Az orvosok két hétre kómába tették Rafi-t, de a kisfiú hat hónapig semmilyen reakciót nem mutatott.
Egy nap azonban vizeletet kezdett termelni, ami azt jelentette, hogy a gyógyulás lehetséges, és ekkor a szíve is javulni kezdett.
Lassan egyre több életjel jelentkezett: pislogással és szemmozgásokkal kezdődött
- mondta az apuka.
Dean ekkor tesztelte gyermekét: iPadjén mutatott neki egy családi képet, majd kérte, hogy figyelje rajta a testvérét és egy nap Rafi szeme valóban mozogni kezdett.
A kisfiú összesen kilenc hónapig volt kórházban, ezért a szülők egy közeli házba költöztek, ahol 186 éjszakát töltöttek. Ezután Rafi három hónapig egy rehabilitációs intézetben volt, ahonnan 2024 végén távozott, és azóta hihetetlen javulást mutat.
Bár eleinte szinte semmire sem volt képes, mára már tud beszélni, enni, ülni, és apukája legutóbbi videójában azt is megmutatta, hogy egyedül képes állva maradni - írja a Mirror.
Olyan kitartással rendelkezik, amiről csak álmodhattam volna
- mondta az apuka, aki Facebookon osztja meg rendszeresen fia állapotát.
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