Alkatrészt kínált eladásra, 150 embert vert át a fiatal férfi

Vádemelést javasolnak a kiskunfélegyházi rendőrök egy jászkíséri férfi ellen, aki online hirdetésekkel 150 embert csapott be - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-vel.

Hamarosan vádat emelhetnek a férfi ellen, aki online hirdetésekkel 150 embert csapott be / Fotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

150 embert vert át online hirdetésekkel a fiatal férfi

A tájékoztatás szerint a 25 éves férfi 2024-ben álneveken regisztrált több internetes portálon, és a tetőcsomagtartótól a váltóig, a lökhárítótól a ködlámpáig mindenféle alkatrészt kínált eladásra. A vevők a termékek kifizetését követően azonban többé már nem tudták elérni.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysághoz érkezett első feljelentést követően a nyomozók rövid időn belül kiderítették, hogy a férfi országszerte szedte áldozatait. A férfinak társai is voltak, akik több banknál nyitottak olyan számlákat, amelyekre az áldozatok a tőlük kicsalt pénzt utalták.

A nyomozók a begyűjtött adatokat elemezve végül 150 sértett személyazonosságát állapították meg.

A csalásokkal gyanúsítható férfit 2025. május 27-én fogták el, és vették őrizetbe. Az is kiderült, hogy a bankszámlák megnyitásában kilenc társa segédkezett. Őket pénzmosással gyanúsítják - áll a közleményben.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársai a gyanúsítottak ellen vádemelést javasolnak, ezért az iratokat átadták az illetékes ügyészségnek.