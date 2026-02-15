Halálos baleset Győrben: buszmegállóba csapódott az Aston Martin

Halálos baleset történt Győrben: egy buszmegállóban várakozó idős nőt ütött el egy luxusautó.
A tragédia a győri Szent István úton történt. A vétkes sorőr egy 33 éves győri férfi, aki egy zöld színű Aston Martin sportautóval közlekedett az úton. A sofőr nagy sebességgel áttért a szemközti sávba, majd elütötte a buszmegállóban várakozó 76 éves nőt. Az idős asszony a helyszínen életét vesztette. Az autó vezetőjét sérülésekkel szállították kórházba.
A buszmegálló a becsapódás következtében darabokra tört, a sportautó pedig szinte teljesen összeroncsolódott. A jármű egy különleges modell, amelyet a brit gyártó a 2021-es Forma–1-es szezon hivatalos biztonsági autójának fejlesztései alapján alkotott meg.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a szombat reggeli balesetben egy 30 év körüli férfit fejsérüléssel, míg egy 20 év körüli nőt további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba a mentők.
A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják - írja a Kisalföld.
