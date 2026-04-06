"A fogsora gatya" - Rohantak a sürgősségire a magyar válogatott sportolóval

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 13:40
Csapattársa sírva beszélt a sérült játékosról. Papp Klaudia már a szünetben a kórházból üzent.

Drámai meccsen nyerte meg a női kosárlabdázók Magyar Kupáját a Sopron együttese. A gárda 85-64-re győzött a Szekszárd ellen, a találkozón Papp Klaudia egy akkora ütést kapott, hogy vérző arccal maradt a földön.

A kupagyőztes Sopron játékosai Papp Klaudia mezével Fotó: MTI

Papp Klaudiának a meccs második percében könyököltek az arcába. A válogatott játékos nemrég épült fel orrtörése után, most újra arcsérülést szenvedett. Csapattársai érte is harcoltak.

Papp Klaudia kórházba került

A Sopron játékosa, Böröndy Vivien a győzelem után érzelmesen beszélt Papp Klaudia horrorsérüléséről, miatta is akartak győzni - írja a Magyar Nemzet.

Megfogadtam, hogy nem sírok, de nekem nehéz, amikor ő nincs a pályán. Rossz látni, hogy egész szezonban kapja a sérüléseket, annyira sajnálom szegény lányt, a meccs hátralevő részében érte is játszottunk

– nyilatkozta Böröndy, aki félidőben kapcsolatba is lépett barátnőjével, aki akkor már úton volt Győrbe a sürgősségire, és azt mondta neki, hogy a „fogsora konkrétan gatya”.

 

