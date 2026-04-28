Szívettépő tragédia a parkban: anya és 7 éves kisfia együtt halt meg – a szemtanúk sokkot kaptak

Egy anya és hétéves kisfia tragikus módon életét vesztette, miután a beszámolók szerint az asszony a folyóba ugrott, kétségbeesett kísérletként, hogy megmentse gyermekét, amikor az bajba került a parkban, miközben a vízben próbált lehűlni.

Szívettépő tragédia a parkban: anya és 7 éves kisfia együtt halt meg

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A mentőszolgálatok szombaton, nem sokkal 16:30 előtt siettek az Ealingben, Nyugat-Londonban található Elthorne Parkba, miután jelentések érkeztek arról, hogy egy kisfiú és egy nő bajba került a vízben.

A 34 éves anyát és 7 éves kisfiát sikeresen kiemelték a Brent folyóból – amely a park határán húzódik –, sajnos azonban mindkettőjüket még a helyszínen halottnak nyilvánították. Egy szemtanú azóta azt állította, hogy látta, amint az anya a folyóba ugrott, hogy megmentse gyermekét.

A The Sunnak azt nyilatkozták, hogy a gyermek, – akinek szemmel láthatólag melege volt – pillanatok alatt elszaladt az édesanyja mellől, majd a vízbe ugrott, hogy lehűtse magát. A szemtanú szerint ezután az anya azonnal utána ment, és miközben tartotta a fiút, mindketten küzdeni kezdtek az „erős sodrásban” és a mély vízben.

Elmondása alapján egy másik személy is utánuk ugrott, és megpróbálta őket biztonságba húzni, de végül kénytelen volt elengedni őket, miután ő maga is megküzdött az áramlással.

A szemtanú szerint a megrázó esemény körülbelül tíz percig tartott. A londoni rendőrség (Met Police) „tragikus esetként” jellemezte a történteket, és megerősítette, hogy nem kezelik gyanús körülményként.

A Met szóvivője így nyilatkozott a tragédiáról:

A rendőrök által az esettel kapcsolatban végzett további vizsgálatok megállapították, hogy tragikus baleset történt, és a nő, valamint a gyermek halálát – akik sajnálatos módon életüket vesztették – nem kezelik gyanús körülményként. A hozzátartozókat értesítették, és speciálisan képzett tisztek nyújtanak nekik támogatást. Ez érthetően rendkívül nehéz időszak számukra, és kérték, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket

– írja a Mirror.