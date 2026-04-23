Elsodorta az áramlat az édesapát, katasztrófába torkollt a horgászat

Eltűnt egy fiatal édesapa, miután elsodorta a víz az egyik horgászmólóról. Az új-zélandi horgászat rosszul sült el és az apukát már több napja nem találják.

Horgászat közben tűnt ez az apuka, elsodorta a víz

A férfi április 19-én egy horgászfelszerelést szeretett volna kiemelni a Shelly Beach rakparton, az ország Északi szigetén, amikor az erős áramlatok a Kaipara kikötőbe sodorták.

Családja megpróbálta, de sajnos nem tudta megmenteni, így aznap délután egy órakor riasztották a mentőszolgálatokat. A rendőrség és a parti őrség a helyszínre érve megkezdte a férfi keresését. Az Auckland Tanács Rodney helyi bizottságának a tagja, Mark Dennis elárulta, hogy a férfi a családjával horgászott a mólón és jellemzően jó úszó volt.

Shelly Beach a Kaipara kikötő része, amely a déli félteke legnagyobb árapály-kikötője. Emiatt a bejövő és kimenő árapályok rendkívül erősek lehetnek

- idézi a People Mark szavait.

Egy úszóeszköz segítségével a család megpróbálta megmenteni a férfit, de nem jártak sikerrel. A Herald beszámolója szerint a rendőrség vezette a keresést, a partiőrség készenlétben állt, mentőhajójukkal segítettek.

Tiszteletük jeléül április 20. és 23. között egy ideiglenes maori korlátozás lépett érvényben a területen. A maorik Új-Zéland őslakos népe. Mark Dennis elárulta, hogy a rendőrség és a haditengerészet búvárai már elhagyták a helyszínt, de még folytatják a férfi keresését. „A következő napokban légi keresőkre számítunk.”

A férfi családja a Shally Beach környékén szállt meg, a helyiek támogatták őket. Mind a rendőrség a közösség és a tanács összefogott, hogy megtalálják a férfit.