Elsodorta az áramlat az édesapát, katasztrófába torkollt a horgászat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 21:10
Egy rokona a vízbe ugrott, de nem tudta megmenteni őt. Horgászat során tűnt el egy édesapa, mikor magával vitte a víz.

Eltűnt egy fiatal édesapa, miután elsodorta a víz az egyik horgászmólóról. Az új-zélandi horgászat rosszul sült el és az apukát már több napja nem találják.

Horgászat közben sodorta el az áramlat az édesapát - Fotó: freepik.com

Horgászat közben tűnt ez az apuka, elsodorta a víz

A férfi április 19-én egy horgászfelszerelést szeretett volna kiemelni a Shelly Beach rakparton, az ország Északi szigetén, amikor az erős áramlatok a Kaipara kikötőbe sodorták.

Családja megpróbálta, de sajnos nem tudta megmenteni, így aznap délután egy órakor riasztották a mentőszolgálatokat. A rendőrség és a parti őrség a helyszínre érve megkezdte a férfi keresését. Az Auckland Tanács Rodney helyi bizottságának a tagja, Mark Dennis elárulta, hogy a férfi a családjával horgászott a mólón és jellemzően jó úszó volt.

Shelly Beach a Kaipara kikötő része, amely a déli félteke legnagyobb árapály-kikötője. Emiatt a bejövő és kimenő árapályok rendkívül erősek lehetnek

- idézi a People Mark szavait.

Egy úszóeszköz segítségével a család megpróbálta megmenteni a férfit, de nem jártak sikerrel. A Herald beszámolója szerint a rendőrség vezette a keresést, a partiőrség készenlétben állt, mentőhajójukkal segítettek. 

Tiszteletük jeléül április 20. és 23. között egy ideiglenes maori korlátozás lépett érvényben a területen. A maorik Új-Zéland őslakos népe. Mark Dennis elárulta, hogy a rendőrség és a haditengerészet búvárai már elhagyták a helyszínt, de még folytatják a férfi keresését. „A következő napokban légi keresőkre számítunk.”

A férfi családja a Shally Beach környékén szállt meg, a helyiek támogatták őket. Mind a rendőrség a közösség és a tanács összefogott, hogy megtalálják a férfit. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu