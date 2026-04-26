Hősi halált halt egy apa: vízbe fulladt, miközben autista fiát mentette ki a tóból

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 06:45
Tragikus eset rázta meg Los Angelest: életét vesztette egy 55 éves apa, miután a tóba ugrott, hogy megmentse autista fiát.

Juan Andrade április 14-én látogatott el 14 éves gyermekével a Lincoln Parkba, amely néhány percre található otthonuktól, a Lincoln Heights városrészben. A férfi éppen egy sürgős telefonhívást bonyolított, amikor fia a tóba ment, majd nehézségei támadtak a vízben. Amikor észrevette a bajt, Juan azonnal a vízbe ugrott, hogy segítsen neki. A Los Angeles-i tűzoltóság egységei este fél hét körül érkeztek a helyszínre. Ekkorra a fiút már sikerült biztonságba helyezni, azonban Juan a tó szökőkutas részénél víz alá került. 

A mentőegységek mintegy 30 perccel később találták meg a férfit a tó alján. Újraélesztést alkalmaztak, majd kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Felesége, Michelle Andrade elmondta: sokkolta a tragédia, különösen azért, mert férje jól tudott úszni. Hozzátette, hogy fiatalabb korában még egy barátját is megmentette a vízben. A nő három gyermekkel maradt egyedül. Férjéről úgy fogalmazott: „hős volt, mert nem minden apa adná az életét a gyerekeiért”.

A család támogatására adománygyűjtés indult, amely a temetési költségek fedezését és a mindennapi megélhetés biztosítását szolgálja. A szervezők szerint Juan szeretett férj, családtag és barát volt, akinek kedvessége és segítőkészsége mindenkit megérintett, írja a People.

 

