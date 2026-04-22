Fenyegetőzött, majd felgyújtotta szobáját egy közösségi szállón a pakisztáni férfi

Letartóztatták azt a pakisztáni férfit, aki több mint 500.000 forintos kárt okozott, miután egy közösségi szállón szándékosan tüzet okozott. A Balassagyarmati Járási Ügyészség indítványára letartóztatásba került a 26 éves pakisztáni állampolgár, aki azért gyújtotta fel a szobáját, hogy nyomást gyakoroljon a hatóságokra.

Közösségi szállón okozott tüzet egy pakisztáni férfi

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2026 márciusa óta tartózkodik az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Balassagyarmati Közösségi Szállásán. A gyanúsított 2026. április 15-én megkérte az intézmény dolgozóit, hogy adják vissza neki a korábban tőle szankcionálás céljából lefoglalt dolgait, mert ha nem, akkor fel fogja gyújtani a matracát. Mivel a korábbi gyújtogatása miatt nem teljesítették a követelését, visszament a szobájába, az ágyán lévő matracra éghető anyagokat halmozott fel, öngyújtóval meggyújtotta őket, majd távozott.

A tűz átterjedt a szoba berendezéseire, lámpák, konnektorok, tűzjelző berendezés, ruhásszekrények, 9 db matrac, 2 db műanyag ablak, és hűtőszekrény is megégett, valamint a szoba gipszkarton fala is károsodott. A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai tudták megfékezni, a kár meghaladja az 500.000 forintot, írja az Ügyészség.