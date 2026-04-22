Kamion ütközött személyautóval: áll a forgalom az M1-esen

Szerda reggel baleset történt az M1-es autópálya 98-as és 99-es kilométerszelvénye között, Ács és Bana térségében. A főváros felé vezető oldalon egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze.

Baleset történt Ács és Bana térségében

Műszaki mentés Ács és Bana között

A balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik elvégezték a járművek áramtalanítását. Az elsődleges információk szerint a kamionban csak a vezető tartózkodott, míg a személyautóban ketten utaztak. A helyszínre a mentőszolgálat munkatársai is megérkeztek a résztvevők ellátására – derül ki a Katasztrófavédelem közleményéből.

A helyszínelés és a műszaki mentési munkálatok idején az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülniük az arra közlekedőknek.