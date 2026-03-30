Most érkezett: feljelentették a Tisza Párt vásárhelyi-makói jelöltjét

Egy ingatlanüggyel jelentkezett vasárnap közösségi oldalán Leitner Szilárd. A független országgyűlési képviselőjelölt szerint egy Kolozsvári utcai ház kapcsán Ferenczi Gábor ingatlanosként visszaélést követhetett el egy idős makói asszonnyal szemben - tudta meg a promenad24.hu.
Mint a környezetéből megtudtuk, az asszony özveggyé vált, és ingatlanra lett volna szüksége. Ekkor felkereste Ferenczi Gábort, hogy segítsen neki. Az asszonynak egy bizonyos összeg a rendelkezésére állt, itt különböző forrásokból és számokat hallottam, úgyhogy erre nem szeretnék kitérni
– vezette fel Leitner Szilárd, majd hozzátette: Ferenczi Gábor 2019. november 8-án saját nevére megvásárolta a házat, míg az idős hölgy holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott.
2023. május 19-én Ferenczi Gábor értékesítette az ingatlant, annak ellenére, hogy az asszony még élt, tehát a feje fölül adta el azt
– jelentette ki Leitner.
Véleménye szerint felmerül a kérdés, hogy az asszony miért nem tett semmit, amikor feltehetően az ingatlant az ő pénzéből is vásárolták.
A hölgyet 2023. június 5-én a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezték, ami azt jelentette, hogy nem léphetett fel. A gondnokság alá helyezés az ingatlan eladásának napján, 2023. május 19-én kezdődött meg
– ismertette a független jelölt, aki mindez alapján azt feltételezi, hogy az asszonyt átverték.
Feltenném a kérdést Márki-Zay Péternek és a Tisza Pártnak, hogy ők egy ilyen embert jelölnek? Arról volt szó, hogy utána néznek a jelölteknek, és hogy csak olyat jelölnek, aki nem érintett ilyen jellegű ügyekben. Feltételezem, hogy bűncselekmény történt
– jelentette ki Leitner, aki hétfőn feljelentést tett a makói rendőrségen.
Az országgyűlési képviselőjelölt videójában a lakosokat is megszólította. Mint mondta:
az asszony bizalommal fordult Ferenczi Gáborhoz, és végül pénz és ház nélkül maradt. Ferenczi Gábor most az önök bizalmát kéri. Vajon önök mi nélkül maradnak a végére?
Leitner Szilárd az ügyben egy nyílt levelet küldött a Tisza Párt Facebook-oldalának, melyben azt írta: több, a környezetéből származó visszajelzés szerint a hölgy életében gyakran panaszkodott arra, hogy megtévesztették. Ezért arra kéri a párt vezetését, hogy vizsgálják ki az ügyet, haladéktalanul szüntessék meg a közös munkát Ferenczi Gáborral és egyértelműen határolódjanak el tőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.