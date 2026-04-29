Megfojtotta férjét az ittas állapotban lévő pécsi nő - 9 évre ítélték

Megfojtotta a férjét, először 7 évet kapott

Ittas állapotban fojtotta meg férjét egy pécsi nő még 2024. május 31-én. A házaspár között veszekedés alakult ki, amelyet a feleség azzal oldott meg, hogy bántalmazta, majd megfojtotta a férjét. A nő június 1-én tárcsázta a segélyhívót, mondván, hogy a férje elájult, és mintha meghalt volna. A kiérkező mentők már csak a férfi halál beálltát tudták megállapítani.

A Pécsi Törvényszék a nőt emberölés bűntette miatt 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, továbbá 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától - közölte a Pécsi Törvényszék.

Súlyosbították az ítéletét

Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője pedig felmentésért, valamint enyhítésért fellebbezett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ügyész fellebbezését fenntartva 10 éves középmértéket meg sem közelítő tartamú szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás súlyosítását indítványozta. A Pécsi Ítélőtábla április 29-én jogerősen 9 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra súlyosbította az ítéletet - áll az Pécsi Törvényszék közleményében.