Megfojtotta férjét az ittas állapotban lévő pécsi nő - 9 évre ítélték

Megfojtotta férjét egy pécsi nő, miután ittas állapotban összeszólalkoztak. A vádlott még 2024. május 31-én bántalmazta, majd megfojtotta a férjét, amelyről június 1-én tett bejelentést a mentők felé, akik már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Ittas állapotban fojtotta meg férjét egy pécsi nő még 2024. május 31-én. A házaspár között veszekedés alakult ki, amelyet a feleség azzal oldott meg, hogy bántalmazta, majd megfojtotta a férjét. A nő június 1-én tárcsázta a segélyhívót, mondván, hogy a férje elájult, és mintha meghalt volna. A kiérkező mentők már csak a férfi halál beálltát tudták megállapítani.
A Pécsi Törvényszék a nőt emberölés bűntette miatt 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, továbbá 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától - közölte a Pécsi Törvényszék.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője pedig felmentésért, valamint enyhítésért fellebbezett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ügyész fellebbezését fenntartva 10 éves középmértéket meg sem közelítő tartamú szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás súlyosítását indítványozta. A Pécsi Ítélőtábla április 29-én jogerősen 9 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra súlyosbította az ítéletet - áll az Pécsi Törvényszék közleményében.
