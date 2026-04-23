A kollégium vécéjében szülte meg kisbabáját egy 15 éves lány Pécsett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 21:22
A kisbaba halva született, a lány nem szólt senkinek arról, hogy terhes.

Azzal vádolták, hogy megfojtotta a kisbabáját egy 15 éves lány, miután megszülte egy pécsi kollégiumban. Végül kiderült, hogy a baba eleve halva született, csak akkor maradhatott volna életben, ha rögtön inkubátorba kerül. A lány azonban nem szólt azonnal a szülésről. A tini büntetését enyhítette a bíróság, jogerősen három év javítóintézetet kapott.

A tinilány mindenki elől titkolta, hogy terhes, bő ruhákat hordott. A terhesség 28 hetében azonban görcsölni, vérezni kezdett, majd pedig beindult a szülés. A kollégium vécéjébe ment és ott hozta világra a gyereket. A babát a lány megpróbálta lenyomni a vécén, ám ez nem sikerült neki. Mivel továbbra is erősen vérzett, az egyik szobatársának szólt, aki értesítette a nevelőt is. 

