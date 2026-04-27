Magyar körözött bűnözőt fogtak Németországban - itt is keresték bűncselekmény miatt

körözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 08:20
Németországmenekülés
Több terület egységei keresték a férfit. A körözött bűnözőt végül Németországban kapcsolták le.

Magyar körözött bűnözőt fogtak el Németországban, miután Magyarországon több területen is bűncselekmények sorát követte el. A gyanúsított nem vonult be a börtönbe a megadott időben, ezért körözést adtak ki ellene. Végül Németországban fogták el, ahol szintén követett el bűncselekményeket.

A magyar körözött bűnöző Németországig menekült, de ott sem tartotta be a szabályokat, és szintén gyarapította a bűncselekményeit
A magyar körözött bűnöző Németországig menekült, de ott sem tartotta be a szabályokat, és szintén gyarapította a bűncselekményeit Fotó: Police

A körözött bűnöző Németországig menekült

A KR NNI célkörözési egységét idén év elején kereste meg a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hogy segítséget kérjen egy három évvel ezelőtt megszökött férfi felkutatásban. A jelenleg 51 éves R. György ellen hét belföldi és három európai elfogatóparancs van érvényben.

Csalás miatt kereste az Egri, a Szekszárdi és a Veszprémi Törvényszék. Némelyik több ügyben is. A Fővárosi Törvényszék pedig csalás és garázdaság miatt adott ki ellene elfogatóparancsot. Valamennyi ügyben már letöltendő börtönbüntetés várt rá, összesen hét év. A Heves vármegyei illetőségű férfi a rá jogerősen kiszabott szabadságvesztések elől megszökött, és nem vonult be a börtönbe. Három éve elérhetetlenné vált a hatóságok számára.

Németországban folytatta a bűncselekményeit

Miután a KR NNI célkörözési nyomozói belefogtak a férfi felkutatásába, kiderült, hogy a BRFK Célkörözési Osztálya is a szökevény tartózkodási helyének felderítésén dolgozik. A két egység ezt követően együtt folytatta a munkát. A budapesti nyomozók olyan lényegi információkat tudtak az NNI-s kollégáikkal megosztani, ami nagy mértékben szűkítette a férfi fellelhetőségi körét. Ezt követően körvonalazódott az a feltételezés, hogy a férfi Németországban bujkálhat. Így a fejvadászok a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán (ENFAST) keresztül felvették a kapcsolatot a német szakegységekkel is. A haladéktalan és zökkenőmentes információcserét a német és a magyar rendőrség között az ORFK BF NEBEK biztosította. A határokon átnyúló kooperáció meghozta a sikert, miután a rendőrök behatárolták a körözött pontos tartózkodási helyét. A több egység részvételével lezajlott művelet során végül április 20-án Oldenburgban, egy áruházban fogták el.

Közben kiderült, hogy az elfogatóparancsokon túl hazánkban és Németországban is több büntetőeljárás folyik jelenleg vele szemben. R. Györgyöt a német rendőrök elfogását követően őrizetbe vették. Átadásáról a későbbiekben döntenek - közölte a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu