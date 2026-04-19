Hatalmas fogás Dubajban: nemzetközileg körözött kartellvezetőt kapcsolt le a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 09:08
A 48 éves bűnözőt több országban is keresték. A kartellvezetőt egy szervezett akció során fogták el.
Szerdán letartóztatták Daniel Kinahant, Írország egyik legnagyobb bűnbandájának, a Kinahan-kartellnek a feltételezett vezetőjét.

Kartellvezetőt fogott el a rendőrség
Kartellvezetőt fogott el a rendőrség - képünk illusztráció - Fotó: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap

Évekig szökött a kartell vezetője

A nemzetközi szökevényt Dubajban fogták el szervezett bűnözés vádjával egy titkos akció során, amelyben az ír és az Egyesült Arab Emírségek hatóságai vettek részt.

A 48 éves bűnszervezeti vezető ellen várhatóan Írországban emelnek vádat a Kinahan-kartell és a Hutch banda közötti, 2015 óta 18 ember halálát okozó viszály miatt.

A dubaji rendőrség eredeti közleménye szerint egy ír szökevényt tartóztattak le, aki állítólag egy nemzetközi bűncselekményekben részt vevő szervezett bűnözői csoportban játszott szerepet.

Kinahant később az ír médiaportálok azonosították, és a nemzeti rendőrség közölte:

A mai letartóztatás újabb rendkívül fontos bizonyítéka annak, hogy szükség van a nemzetközi bűnüldözési együttműködésre a transznacionális szervezett bűnözés elleni küzdelemben.

Kinahan Írországból Spanyolországba, majd az Egyesült Arab Emírségekbe menekült, miután feltételezhető célpontja volt egy merényletkísérletnek, amelyben a Kinahan-kartell egyik társa, David Byrne meghalt a dublini Regency Hotelben tartott bokszmérlegelésen.

Az amerikai pénzügyminisztérium 2022-ben több millió dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik olyan információkkal rendelkeznek, amelyek a Kinahan-kartell vezetőinek letartóztatásához vezetnek.

A kartellt az európai kábítószer-kereskedelem egyik meghatározó szereplőjének tartják, és más európai bűnszervezetekkel együtt létrehoztak egy úgynevezett „szuperkartellt”, amely az európai kokainkereskedelem mintegy harmadát ellenőrzi.

Kinahan neve a bokszvilághoz is kötődik: az MTK Global bokszmenedzsment cég alapítója volt - írja a New York Times.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu