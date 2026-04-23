Eltűnt családapa: súlyosan veszélyezteti három lányát a körözött Haskó Attila

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 18:00
Jogellenesen vitte magával három lányát az a férfi, akit a gyerekekkel együtt keres a rendőrség. A két hete eltűnt apát gazdasági bűncselekményért elítélték, ezért könnyen lehet, hogy börtönbehívótól rettegve hozta meg döntését.

Mint arról a Bors beszámolt, Haskó Attila egy Bács-Kiskun vármegyei tanyáról vitte magával három leányát, Ivettet, Lilient és Evelint. Az eltűnt gyermekek édesanyja két hete alig alszik, mert a lányaival semmilyen módon nem tudja felvenni a kapcsolatot.

A házaspár kapcsolata közel 3 éve megromlott, akkor egy nap a férfi – kihasználva, hogy a nő nem tartózkodott otthon -, összepakolta a legszükségesebb személyes tárgyakat, és a gyerekekkel együtt elköltözött. Attila csak hetekkel később volt hajlandó az anyának, Anitának elárulni, hova mentek. Később egymás között megegyeztek abban, hogy Anita közelebb költözik hozzájuk, a gyerekekről pedig heti váltásban gondolkodnak. Ezt egy ideig be is tartották, de aztán Attilát egy gazdasági bűncselekményért letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A feleség kezdeményezésére a házaspár egyeztetett egy időpontot, hogy megbeszéljék, mi lesz a gyerekekkel, ha a férfinek be kell vonulnia, de Attila végül a megadott helyszínen nem jelent meg, helyette magával vitte a lányait. A negyedik gyermeket, a 7 éves fiát a gyermek egyik osztálytársának családjánál hagyta.

Balogi Zsófia, családjogi szakjogász a Borsnak elmondta: tekintettel arra, hogy a férfit gazdasági bűncselekményért ítélték el, nem pedig a gyermekek sérelmére elkövetett erőszakos tettért, nem szünetelt automatikusan a szülői felügyeleti joga.

Az anyának ebben az esetben egy megváltoztatási pert célszerű indítania. Kérnie kell a közös szülői felügyelet megszüntetését, hogy a nő teljes körűen legyen a felügyeletre feljogosítva

 – mondta az ügyvéd.

Az eltűnt Attila magát sodorja egyre nagyobb bajba?

Amennyiben egy szülő a felügyeleti jog gyakorlásában tartósan akadályoztatva van, lehetőség van a felügyeleti jog szüneteltetésére. Ilyen eset többek között az ismeretlen helyen való tartózkodás. Az esetet némileg bonyolítja, hogy Attila a lányokkal együtt tűnt el. Ezzel súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a gyermekeket, ami alapot adhat a férfi szülői felügyeleti jogának megszüntetésére is.

Balogi Zsófia ügyvéd szerint, Attila jogellenesen vitte el a lányokat 

- Az apa a tettével jogellenesen és önkényesen, az anya szülői felügyeleti jogának megsértésével megváltoztatta a gyerekek tartózkodási helytét, hiszen kiragadta őket a megszokott környezetükből és szociális közegükből. Az, hogy a tanköteles gyerekek most nem járnak be az iskolába, már önmagában veszélyeztetés, még akkor is, ha az apa egyébként fizikálisan nem bántja a kislányokat – fejezte be Balogi Zsófia.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
