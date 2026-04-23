Eltűnt családapa: súlyosan veszélyezteti három lányát a körözött Haskó Attila

Mint arról a Bors beszámolt, Haskó Attila egy Bács-Kiskun vármegyei tanyáról vitte magával három leányát, Ivettet, Lilient és Evelint. Az eltűnt gyermekek édesanyja két hete alig alszik, mert a lányaival semmilyen módon nem tudja felvenni a kapcsolatot.

A házaspár kapcsolata közel 3 éve megromlott, akkor egy nap a férfi – kihasználva, hogy a nő nem tartózkodott otthon -, összepakolta a legszükségesebb személyes tárgyakat, és a gyerekekkel együtt elköltözött. Attila csak hetekkel később volt hajlandó az anyának, Anitának elárulni, hova mentek. Később egymás között megegyeztek abban, hogy Anita közelebb költözik hozzájuk, a gyerekekről pedig heti váltásban gondolkodnak. Ezt egy ideig be is tartották, de aztán Attilát egy gazdasági bűncselekményért letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A feleség kezdeményezésére a házaspár egyeztetett egy időpontot, hogy megbeszéljék, mi lesz a gyerekekkel, ha a férfinek be kell vonulnia, de Attila végül a megadott helyszínen nem jelent meg, helyette magával vitte a lányait. A negyedik gyermeket, a 7 éves fiát a gyermek egyik osztálytársának családjánál hagyta.

Balogi Zsófia, családjogi szakjogász a Borsnak elmondta: tekintettel arra, hogy a férfit gazdasági bűncselekményért ítélték el, nem pedig a gyermekek sérelmére elkövetett erőszakos tettért, nem szünetelt automatikusan a szülői felügyeleti joga.

Az anyának ebben az esetben egy megváltoztatási pert célszerű indítania. Kérnie kell a közös szülői felügyelet megszüntetését, hogy a nő teljes körűen legyen a felügyeletre feljogosítva

– mondta az ügyvéd.

Az eltűnt Attila magát sodorja egyre nagyobb bajba?

Amennyiben egy szülő a felügyeleti jog gyakorlásában tartósan akadályoztatva van, lehetőség van a felügyeleti jog szüneteltetésére. Ilyen eset többek között az ismeretlen helyen való tartózkodás. Az esetet némileg bonyolítja, hogy Attila a lányokkal együtt tűnt el. Ezzel súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a gyermekeket, ami alapot adhat a férfi szülői felügyeleti jogának megszüntetésére is.