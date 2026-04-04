"Magaddal vittél egy darabot belőlem" - Kiskunfélegyházi baleset: BMW-vel vitt halálba három fiatalt az ittas sofőr

Mint arról a Bors is írt, a kiskunfélegyházi baleset szombatra virradóra (ápr.4.), fél egy körül történt az 5302-es út Fülöpjakab és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán. Úgy tudni, hogy a kétajtós BMW kupéban öten utaztak, amikor a sofőr a 35. kilométer környékén egyszer csak elvesztette uralmát a kocsi felett. Az autó veszélyesen kisodródott: először az egyik, majd a másik padkának ütközött, aztán egy villanyoszlopnak csapódott. A kocsi az útról, egyenesen a fák közé repült és felborult.
Az autó totálkárosra tört, egyetlen ép felület sem maradt rajta. Olyannyira összezúzódott, hogy a hátul ülő utasok beszorultak a roncsba, őket csak a tűzoltók tudták feszítővágóval kiemelni az autóból. Sajnos azonban hiába zárták le az utat és érkeztek a helyszínre nagy számban a mentősök, a három városföldi fiatal férfi életét már nem tudták megmenteni.
Az első két ülésben azonban a mentés ideje alatt már senki nem volt, ami azt jelentette, hogy a sofőr és az anyósülésen utazó férfi saját lábukon hagyták el a kocsit.
A keresés ezért kiterjedt a környező területekre is, hamarosan pedig megtalálták a két férfit. Végül egyiküket könnyebb, míg a másikat súlyos sérülésekkel vitték kórházba.
A tragédia összetörte a környékbeli közösséget, a baleset áldozatait ugyanis sokan szerették. Egyikükről az is kiderült, hogy jóravaló, dolgos fiatalembernek ismerték, aki hétköznapokon keményen dolgozott kőművesként. Most több tucatnyi ember gyászolja őket:
Felfoghatatlan, fiúk. Angyalok vigyázzanak rátok
- írta egy gyászoló barát. Egy fiatal nő, ha lehetséges, még jobban összetört:
Mintha magaddal vittél volna egy darabot belőlem
- tette hozzá a romokban heverő fiatal.
A helyieket még inkább megrázta, hogy kiderült: a 27 éves sofőr vélhetően ivott a baleset előtt, a kocsiból még a mentés közben is estek ki az alkoholos üvegek. A rendőrség is elmondta: a férfivel szemben valóban felmerült az ittasság gyanúja, így a rendőrség előállította és őrizetbe vette a sofőrt. A tragédia körülményeit még jelenleg is vizsgálják.
