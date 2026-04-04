Most kaptuk a felfoghatatlan hírt: hárman meghaltak, ketten pedig megsérültek a szombati horrorbalesetben Kiskunfélegyháza közelében

Horváth Erika alezredes elmondta: a baleset éjszaka fél egy körül történt, a kétajtós kupé személygépkocsi vezetője Kunszállás felől Kiskunfélegyháza irányába haladva elvesztette uralmát az autó felett, először a jobb, majd a bal oldali útpadkára hajtott, onnan pedig balra sodródott.

Hárman meghaltak, ketten megsérültek, amikor fának csapódott egy autó Kiskunfélegyháza közelében

A kocsi érintőlegesen nekiment egy villanyoszlopnak, majd "berohant" a fák közé, ahol az oldalára borult. A balesetben a hátul ülő három városföldi férfi azonnal meghalt, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg a balesetben - közölte a szóvivő.

Az autót vezető 27 éves kiskunfélegyházi férfival szemben - aki könnyebben sérült - felmerült az ittasság gyanúja, ezért őt mintavételre előállították, majd őrizetbe vették - fűzte hozzá.

Összeroncsolódott személygépkocsi Kiskunfélegyháza közelében egy alsórendű úton 2026. április 4-én Fotó: Donka Ferenc

Az ügyben a Bács-Kiskun vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya indított nyomozást, a történteket szakértők bevonásával vizsgálják - tájékoztatott Horváth Erika alezredes.