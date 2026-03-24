Villanyoszlopnak csapódott egy mentőautó Szolnokon

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy mentőautó ütközött össze egy autóssal egy töltőállomásnál, aminek következtében előbbi egy villanyoszlopnak csapódott, amit végül ki is döntött.

Nem szokványos módon balesetezett a mentőautó Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Korábban is történt már baleset mentőautó és személygépkocsi között

A 3-as főúton Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is történt már hasonló eset 2025 nyarán, amikor a Mályi határban a mentőautó használta ugyan a megkülönböztető jelzését, de hibázott, amikor átment a szembe forgalomba, és így ütköztek. A balesetben egy személy könnyebben megsérült - írja a BEOL.