Állatkínzás és kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás a budapesti anyuka ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 17:07
Elhanyagolt környezetben, kutyák között tartottak egy 11 hónapos csecsemőt egy XIV. kerületi lakásban. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárást a 23 éves anya ellen.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy 23 éves budapesti nővel szemben.

Kiskorú veszélyeztetése és állatkínzás miatt nyomoznak a rendőrök
Az ügy a Szurkolók az Állatokért Alapítvány jelzése alapján indult: a bejelentés szerint több kutyát tartottak nem megfelelő körülmények között egy zuglói, Angol utcai lakásban. A rendőrök 2026. április 17-én délelőtt vonultak a helyszínre.

A hatóságok egy súlyosan elhanyagolt, mindössze 35–40 négyzetméteres lakást találtak. A helyiségekben kutyavizelet, ürülék és szemét halmozódott fel, az ingatlanban erős ammóniaszag terjengett. A lakás zsúfoltsága miatt az ablakokat sem lehetett kinyitni.

A lakásban tartózkodott a nő 11 hónapos gyermeke is, akit szintén elhanyagolt állapotban találtak: ruházata szennyezett volt, haja összeragadt, testén bőrelváltozások voltak. A helyszínre érkező gyámügyi hatóság azonnali intézkedéssel kiemelte a gyermeket a családból.

A rendőrök a 23 éves M. Alexandrát előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják az állattartás körülményeit és az eset minden részletét – írja a police.hu.

 

