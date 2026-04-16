Felháborító: Szögekkel tömött kolbásszal akarták elpusztítani a szomszéd kutyáit

Egészen felháborító eset látott napvilágot egy rosszindulatú, fóti férfiről, aki szögekkel tömött kolbásszal akarta elpusztítani a szomszédja kutyáit.
A két szomszéd viszonya korábban sem volt problémamentes. A vádirat szerint a vádlottat kifejezetten zavarta, amikor a kutyák kint tartózkodtak és ugattak. A konfliktusok elkerülése érdekében a kutyák gazdája megerősítette a kerítést, hogy a férfi ne lássa az állatokat, sőt, éjszakára be is vitte őket a házba.
A fordulat 2025 májusában jött el, amikor a kutyatulajdonos egy séta után hazaérve sokkoló látványra bukkant. A közös kerítésnél, az állatok számára könnyen elérhető helyen 4–5 centis szögekkel átszúrt kolbászdarabok voltak elhelyezve. A vád szerint a cél az volt, hogy a kutyák elfogyasszák a veszélyes „csalit”, ami akár végzetes következményekkel is járhatott volna.
A Dunakeszi Járási Ügyészség minősített állatkínzás kísérlete miatt emelt vádat a férfi ellen, és felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Az ügyben a Dunakeszi Járásbíróság hoz majd döntést - írja az Ügyészség.
