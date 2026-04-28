Kelenföldi túszdráma: a bíróság meghozta a döntést, mutatjuk a részleteket

Egy férfi késsel fenyegette a barátnőjét szombaton (április 25-én), és azt mondta, megöli őt. A rendőrség azonnal reagált, kivonultak az Etele úti társasházhoz, és elfogták a rendőrök. Az elfogása után az ügyészség indítványozta, hogy tartóztassák le, erről döntött ma a bíróság.
Állig felfegyverkezve, pajzzsal és páncélos autóval érkeztek a TEK-esek Kelenföldre. Mellettük mesterlövészek is érkeztek, rendőrök és mentősök is. Azért volt rájuk szükség, mert egy fiatal férfi túszul ejtette a második emeleti lakásában a barátnőjét és azzal fenyegette, hogy megöli őt.
A hatóság emberei hosszas túsztárgyalás után megmentették a fiatal nőt, aki sértetlenül hagyta el a lakást. A férfit a rendőrök elfogták, megbilincselték és beültették a mentőautóba. Még itt is TEK-esek gyűrűjében volt, ugyanis közvetlen közelről őrizték őt.
A rendőrség a következőt közölte az esetről:
2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van.
Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, a bíróság pedig bűnügyi felügyeletet rendelt el. A férfinak hetente kétszer kell jelentkezni a endőrségen.
Emellett távolságtartási végzést is elrendeltek, vagyis nem mehet a túszul ejtett nő közelébe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.