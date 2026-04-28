Kelenföldi túszdráma: a bíróság meghozta a döntést, mutatjuk a részleteket

Egy férfi késsel fenyegette a barátnőjét szombaton (április 25-én), és azt mondta, megöli őt. A rendőrség azonnal reagált, kivonultak az Etele úti társasházhoz, és elfogták a rendőrök. Az elfogása után az ügyészség indítványozta, hogy tartóztassák le, erről döntött ma a bíróság.

Hosszú ideig tartott a túsztárgyalás / Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

Videón a kelenföldi túszdráma

Állig felfegyverkezve, pajzzsal és páncélos autóval érkeztek a TEK-esek Kelenföldre. Mellettük mesterlövészek is érkeztek, rendőrök és mentősök is. Azért volt rájuk szükség, mert egy fiatal férfi túszul ejtette a második emeleti lakásában a barátnőjét és azzal fenyegette, hogy megöli őt.

A hatóság emberei hosszas túsztárgyalás után megmentették a fiatal nőt, aki sértetlenül hagyta el a lakást. A férfit a rendőrök elfogták, megbilincselték és beültették a mentőautóba. Még itt is TEK-esek gyűrűjében volt, ugyanis közvetlen közelről őrizték őt.

A rendőrség a következőt közölte az esetről:

2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van.

Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, a bíróság pedig bűnügyi felügyeletet rendelt el. A férfinak hetente kétszer kell jelentkezni a endőrségen.

Emellett távolságtartási végzést is elrendeltek, vagyis nem mehet a túszul ejtett nő közelébe.





