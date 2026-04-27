Videón a kelenföldi túszdráma - megrázó felvételek

Ahogyan arról a Bors elsőként beszámolt, szombat reggel (április 25.) túszdráma zajlott Kelenföldön egy Etele úti társasháznál. A helyszínre tucatnyi állig felfegyverkezett TEK-es érkezett páncélozott autóval és pajzsokkal. Mellettük mesterlövészek is érkeztek, rendőrök és mentősök is. Azért volt rájuk szükség, mert egy fiatal férfi túszul ejtette a második emeleti lakásában a barátnőjét és azzal fenyegette, hogy megöli őt.
A rendőrök hosszú ideig tárgyaltak a késes elkövetővel, aki végül elengedte a lányt, aki ki tudott menekülni az épületből. A férfit a rendőrök elfogták, megbilincselték és beültették a mentőautóba. Még itt is TEK-esek gyűrűjében volt, ugyanis közvetlen közelről őrizték őt.
A rendőrség a következőt közölte az esetről:
2026. április 25-én, 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van.
Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, amit a mai napon el is rendeltek. Az esetről videó is készült.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.