KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón a kelenföldi túszdráma - megrázó felvételek

TEK
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 18:38
Kelenföldtámadó
Megöléssel fenyegette barátnőjét egy férfi Kelenföldön, majd túszul is ejtette – írta meg korábban a Bors. A kelenföldi túszdráma miatt a TEK vonult ki, ők fogták el a férfit és mentették meg a nőt. A támadót ma reggel letartóztatták.
Mongyi Nikolett
A szerző cikkei

Ahogyan arról a Bors elsőként beszámolt, szombat reggel (április 25.) túszdráma zajlott Kelenföldön egy Etele úti társasháznál. A helyszínre tucatnyi állig felfegyverkezett TEK-es érkezett páncélozott autóval és pajzsokkal. Mellettük mesterlövészek is érkeztek, rendőrök és mentősök is. Azért volt rájuk szükség, mert egy fiatal férfi túszul ejtette a második emeleti lakásában a barátnőjét és azzal fenyegette, hogy megöli őt. 

Túszdráma: több lakó feszülten figyelte a házakból a történteket
Túszdráma: több lakó feszülten figyelte a házakból a történteket
Fotó:  Zalai hírlap (illusztráció!)

Túszdráma: több lakó feszülten figyelte a házakból a történteket

A rendőrök hosszú ideig tárgyaltak a késes elkövetővel, aki végül elengedte a lányt, aki ki tudott menekülni az épületből. A férfit a rendőrök elfogták, megbilincselték és beültették a mentőautóba. Még itt is TEK-esek gyűrűjében volt, ugyanis közvetlen közelről őrizték őt. 

 

A rendőrség a következőt közölte az esetről: 

2026. április 25-én, 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment.  A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a  rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van.

Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, amit a mai napon el is rendeltek. Az esetről videó is készült. 



 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu