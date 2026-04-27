Videón a kelenföldi túszdráma - megrázó felvételek

Ahogyan arról a Bors elsőként beszámolt, szombat reggel (április 25.) túszdráma zajlott Kelenföldön egy Etele úti társasháznál. A helyszínre tucatnyi állig felfegyverkezett TEK-es érkezett páncélozott autóval és pajzsokkal. Mellettük mesterlövészek is érkeztek, rendőrök és mentősök is. Azért volt rájuk szükség, mert egy fiatal férfi túszul ejtette a második emeleti lakásában a barátnőjét és azzal fenyegette, hogy megöli őt.

Túszdráma: több lakó feszülten figyelte a házakból a történteket

Fotó: Zalai hírlap (illusztráció!)

Túszdráma: több lakó feszülten figyelte a házakból a történteket

A rendőrök hosszú ideig tárgyaltak a késes elkövetővel, aki végül elengedte a lányt, aki ki tudott menekülni az épületből. A férfit a rendőrök elfogták, megbilincselték és beültették a mentőautóba. Még itt is TEK-esek gyűrűjében volt, ugyanis közvetlen közelről őrizték őt.

A rendőrség a következőt közölte az esetről:

2026. április 25-én, 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van.

Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, amit a mai napon el is rendeltek. Az esetről videó is készült.





