Italozás közben elfogyott a pénzük - döbbenetes, amit tettek

Italozás után két fiatal rátámadt egy ismeretlen férfira április 22-én hajnalban. Megverték, majd elvették az iratait és 60 ezer forintját is. Míg az egyik ütötte a sértettet, a másik elvette az értékeit. A rendőrök azonosították az elkövetéssel gyanúsítható férfiakat, és két órán belül a pécsi Indóház téren el is fogták őket. A 43 éves férfit és 18 éves nevelt fiát előállították, majd kihallgatták őket gyanúsítottként.

Fotó: Gé / MW

Egyikőjük elmondta, hogy a városban italoztak, a pénzük azonban elfogyott. Ekkor vettek észre a Domus parkolóban egyedül ülő férfit. Odamentek hozzá, és pénz kértek tőle. Aprót adott nekik, de ezt keveselték, ezért ütni kezdték, majd elvették a maradék pénzét is. Ezután elmentek egy közeli dohányboltba, vettek sört és mézes barackpálinkát, de épphogy csak megitták, már jöttek is a rendőrök. A párost őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Rablás elkövetése miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság - írja a police.hu.