Hatalmas erőkkel vonultak ki a rendőrök: két iskolát és egy egészségügyi intézményt is lezártak

Lezártak két diákokkal és tanárokkal teli iskolát, miután a közelükben lévő egészségügyi intézményben gyanús tárgyat találtak reggel fél tíz körül. Az eset Blantyre-ben történt a Blantyre Egészségügyi Központban, amelynek utcájában található egy akadémia és egy általános iskola is. Mindkét épület diákjait és iskolai munkásait az érintett épületek más, "biztonságos részeibe" irányították. A helyszínt a rendőrök lezárták, az egészségügyi központnál tűzszerészek is megjelentek a bombagyanús eszközök átvizsgálása miatt.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Több intézmény, köztük két iskola is lezárásra került

A történtek miatt egy önkormányzati képviselő, Mo Razzaq a közösségi médiában igyekezett megnyugtatni elsőkörben a szülőket:

Tájékoztattak arról, hogy a Calderside Academy és az Auchinraith Primary diákjait az iskola egy másik részébe kérték átmenni. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy gyermekük nincs veszélyben. Ez egy elővigyázatossági intézkedés egy közeli incidens miatt, amelyet jelenleg a rendőrség kezel. Minden lépés az ő tanácsaik és eljárásaik szerint történik, és mindkét iskola megfelelően reagált a helyzetre. Kérem, ne essenek pánikba, gyermekük biztonságban van, és az iskolák felelősségteljesen járnak el az útmutatásoknak megfelelően. Arra kérem a szülőket, hogy jelenleg bízzák az ügy kezelését az iskolákra. Ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy kezeljék a helyzetet és minden felesleges megkeresés akadályozhatja őket ebben. További tájékoztatást kapnak a szülők, amint a helyzet megoldódik. Köszönjük a türelmüket és megértésüket

- írta Facebook-oldalán.

A helyszínt kordonokkal zárták el a kíváncsiskodók elől és a hatóságok arra kérték a lakosokat, ők is kerüljék el a területet, írja a DailyStar.