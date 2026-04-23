Kitálalt a királyi alkalmazott: furcsa csomagot rejtegetett András herceg

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 17:00
Egy korábbi dolgozó mondta el a titkot. András hercegnek egy dolog volt a prioritás.

Újabb meghökkentő történet látott napvilágot András hercegről, amely ismét reflektorfénybe helyezi a brit királyi család sokat vitatott tagját. Egy magát diplomatának nevező forrás szerint a herceg egy különös kéréssel rukkolt elő egy hivatalos látogatása során.

András hercegről újabb kínos történet került elő.
András herceg és a sapka

A beszámoló szerint András egyik legfontosabb „küldetése” nem diplomáciai vagy gazdasági jellegű volt, hanem egy prémes sapka beszerzése. A történet szerint a herceg több darabot is rendelt a szállodájába, amelyeket késő este szállítottak ki ráadásul „feltűnően csinos bolti eladók” közreműködésével. 

Az eset Robert Hardman új könyvében is szerepel, amely II. Erzsébet királynő életének kulisszatitkaiba enged betekintést. A szerző idézi a diplomatát, aki szerint a jelenet meglehetősen szokatlan volt egy hivatalos látogatás keretei között. 

A történet újabb fejezet egy olyan időszakban, amikor a kegyvesztett András herceg múltja és viselkedése ismét komoly kritikák kereszttüzébe került. A Jeffrey Epstein-ügy árnyéka továbbra is rávetül, miközben a közelmúltban hatósági vizsgálat alá is került, és órákon át tartó kihallgatáson vett részt.

Közben lakhatási helyzete is egyre nagyobb figyelmet kap. A hírek szerint korábbi rezidenciájából már kiköltöztették, és jelenleg egy ideiglenes otthonban tartózkodik, miközben új házát felújítják. Bennfentesek szerint azonban nem szívesen mozdul ki és mindenáron ragaszkodik a jelenlegi körülményeihez. A botrányokkal övezett herceg körül tehát továbbra sem csitulnak a kedélyek és úgy tűnik, még egy egyszerű sapkavásárlás is képes újabb hullámokat kelteni a brit közéletben – derül ki a Mirror cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
