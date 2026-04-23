Emilio zokogva ölelte magához az unokáját: "Új értelmet adtál az életünknek"

Emilio és Jellinek Tina lánya, Gáspár Tina, vagy ahogy a legtöbben ismerik, a kis Tina, április 21-én adott életet első gyermekének, akit édesapja után Norbikának neveztek el. Szerencsére a kisbaba és édesanyja is jól vannak, sőt a büszke nagyszülők most egy olyan intim pillanatba is betekintést engedtek, mint az első találkozásuk a kicsivel. Persze ezt, a mindent megváltoztató pillanatot egyikük sem bírta könnyek nélkül.

Április 21-én végre megszületett Emilio unokája, az egész család örömkönnyekben úszik (Fotó: Bors)

Hatalmas az öröm a Bangó családban, amióta megszületett kis Tina gyermeke, hiszen Emilio és Tina most lettek először nagyszülők, míg Bangó Marika dédmamává, Bangó Margit pedig ükmamává vált. Ezt persze mindaddig talán még ők maguk sem fogták fel igazán, amíg a kezükben nem tarthatták a picit. Az énekes és felesége természetesen meg is örökítették a nagy pillanatot.

Egyetlen szó: HÁLA. Isten ajándéka vagy nekünk. Amíg élünk, óvunk és vigyázunk rád, minden lépésedben melletted leszünk. Új értelmet adtál az életünknek drága pici unokánk, Norbikánk

– írták az Emilio és Tina Facebook-oldalára közzétett videóhoz.

Emilio és Jellinek Tina unokája az egész család életébe boldogságot hozott, végre Bangó Margit is jobban van (Fotó: Bors)

Emilio és Tina unokáját mindenki körberajongja

Persze a család már az elmúlt hónapokban is szinte tűkön ült, és alig várták a kicsi érkezését, amit a nagy családnak kis Tina esküvőjén jelentettek be. Norbika érkezésére a nagyszülők is annyira készültek, hogy már szinte mindent megvásároltak neki, ami fellelhető, és kétség sem fér hozzá, hogy el fogják kényeztetni a kisbabát.

Az unokánál már csak a kényeztetés a cél. A nevelést meghagyom a szülőknek, abba nem fogok beleszólni. A legtöbben azt szokták mondani, hogy Úristen, nagymama leszek, az is csak azt jelenti, hogy telik az idő. A világ legszebb dolga

– mesélték néhány héttel a szülés előtt a Borsnak.

Bangó Margit ükunokája alig várja, hogy az imádott mamával is együtt babázhassanak (Fotó: Bors)

Végre örömkönnyeket ejthet Emilio családja

Bár a babavárás egy csodálatos időszak, de sajnos a család örömét némiképp beárnyékolta Bangó Margit betegsége, akiért folyton aggódtak. A nótakirálynőt sokáig kórházban kezelték, és 24 órás felügyeletre szorult, így már sajnos imádott ükunokája nagy napján sem lehetett ott. De szerencsére úgy tűnik, hogy a kis trónörökös érkezésével minden jóra fordult, hiszen nemrég maga a család jelentette be: Bangó Margit állapota sokat javult az elmúlt időszakban, és végre bízhatnak abban, hogy a gyógyulás útjára lépett. És persze az sem kétséges, hogy az is rengeteg erőt ad majd neki, ha végre megláthatja ükunokáját.