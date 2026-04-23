Az Exatlon Bajnoka összeomlott, felesége elárulta az okát: "Rossz látni, hogy elérzékenyül!"

Hiába a nagy izmok, az egész hátat beborító tetoválások, a zord külső Bacskai Balázsnál is érző szívet takar. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokok csapatának olimpikon versenyzőjét nagyon megviseli szerettei hiánya, a szerdai adásban a többieknek elmondta: már nagyon vágyik haza. Bacskai Balázs felesége bevallotta, ő nem is támogatta, hogy férje igent mondjon a műsorra, mert még sosem voltak három napnál többet távol egymástól.
Míg az előző hetekben Benji biztos ponthozó volt a Bajnokoknál, pár napja leromlott a teljesítménye, nem hajtotta már semmi, szerettei hiánya miatt összeomlott. Amikor pedig a Kihívók kapták meg családjaik videóüzeneteit az Exatlon 2026 most hétfői adásában, az édesapa könnyei megállíthatatlanok voltak.
„Őszinte leszek, nem örültem neki, hogy elvállalta a műsort, mert sok ideig tart, amit távol kell töltenünk. De ő olyan, hogyha valamit a fejébe vesz, kitűz valami célt magának, azt meg fogja csinálni, nem volt apelláta soha” – árulta el a Borsnak Bacskai Kitti, aki nagyon büszke párjára.
Örültem, hogy a párbajon megmutatta mekkora szíve van. De rossz látni sokszor azokat az érzelmeket, hogy elérzékenyül, a hat év alatt nem láttam rajta ennyi érzelmet, sokszor nem is tudom lereagálni. Tényleg jó lenne már, ha haza jönne, nagyon szeretném már megölelni, nagyon hiányzik már nekünk. Már volt sikerélménye, megnyert egy kemény párbajt, most már jöhetne haza!
- mondta Bacskai Balázs felesége, akit arról is kérdeztünk, milyen férjnek és apának tartja párját, mert ő az egyik adásban azt mondta, nem a legjobb társ és szülő.
„Azért jött elő nála, mert nagy nyomás alatt vannak, máshogy hatnak az érzelmek, van ideje elgondolkoznia az életén. Az élsport nagyon sok lemondással jár, a családtagok ehhez alkalmazkodnak, én is, mi is alkalmazkodtunk ehhez. Amikor megismertem, tudtam, mire vállalkozok, mindig az edzések, a meccsek voltak neki az első helyen, csak utána a szerettei. De mi ezzel együtt szeretjük, túl kritikus volt magával szemben. Mert hiába gyakran volt távol tőlünk, nem tudott annyi időt velünk lenni, de attól ő még nagyon jó társ és jó édesapa.”
Az Exatlon Bajnokokra és Kihívókra nagyon kemény szabályok vonatkoznak, többek közt nem lehet náluk telefon, semmilyen okos eszköz, el vannak zárva a külvilágtól, szeretteikkel sem beszélhetnek.
Miután összejöttünk, nagyon hamar, két hét múlva összeköltöztünk, ennek már hat éve és mi azóta három napnál többet soha nem voltunk külön. Sülve-főve együtt vagyunk, ezért annyira új helyzet ez nekem is és neki is. A kis családunk nagyon zárt, ő a mindenem, a legjobb barátom, a szerelmem, nagy támaszai vagyunk egymásnak. Ez az, ami most megmutatkozik nála, ezt látom rajta. Eluralkodtak rajta az érzelmek, aggódik az édesapjáért is kintről. De szerencsére ő is, meg mindenki más is jól van, csak már jöjjön haza, hiányzik nekünk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.