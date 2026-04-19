Elgázolta saját 23 hónapos fiát a népszerű influenszer: "Életünk legrosszabb napja"

A 36 éves népszerű influenszer, Kelly Hopton-Jones egy őszinte Instagram-bejegyzésben mesélte el, mi történt velük április 15-én, melyet „életünk legrosszabb napjának” nevezett.

Elgázolta saját gyermekét az influenszer

A kétgyermekes édesanya éppen elindult otthonról, hogy elvigye négyéves kislányát, Lilyt fánkért egy táncfellépés előtt. Férje, Brian Hopton-Jones és 23 hónapos kisfiuk, Henry otthon maradtak, ám ekkor váratlan dolog történt.

Henry a garázsban volt, majd kiszaladt, és másodpercek alatt megtörtént a baj – áthajtottunk a saját fiunkon

– írta az édesanya.

Óriásit hibázott az influenszer

A szülők azonnal kórházba vitték a kisfiút, miközben a szomszédok segítettek a kislány felügyeletében. Henrynél röntgent, CT-vizsgálatot és neurológiai teszteket is elvégeztek.

Bár a kisfiú medencecsonttörést és horzsolásokat szenvedett, az orvosok megkönnyebbülést hozó hírt közöltek:

Megsérült, de fel fog épülni.

Az édesanya szerint ez volt az a mondat, ami a leginkább megmaradt benne. A család ugyan sokkos állapotban van, mégis hálásak, hogy a baleset nem végződött tragédiával.

Hopton-Jones arról is őszintén beszélt, milyen lelki terhet jelent számukra az eset.

Beleőrülhetnénk a ‘mi lett volna, ha’ kérdésekbe, és őszintén, egy kicsit bele is őrülünk. De balesetek történnek.

Hozzátette, próbálja úgy kezelni a helyzetet, ahogy más szülőknek is tanácsolná: „Arra gondolok, mit mondanék a saját gyerekeimnek, ha velük történne meg. Sokkal kedvesebb lennék velük, mint most magunkkal.”

A történet megosztásával más szülőket is figyelmeztetni szeretett volna: „Mindig fogjátok a gyereketek kezét az autók közelében. Ne feltételezzétek, hogy ott marad, ahol utoljára láttátok. Egy pillanat alatt megtörténhet a baj.”

A poszt végén a People szerint azt írta: