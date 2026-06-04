Melyik karakter lennél a nagy sikerű Dexter-sorozatból? Teszt

Idén húsz éve, hogy 2006-ban hódító útjára indult minden idők egyik legizgalmasabb krimi sorozata, a Dexter. Azóta számos spin-off is készült hozzá, a rajongók ugyanis képtelenek voltak elengedni a zseniális elmével megáldott, a Miami rendőrségen törvényszéki szakértőként dolgozó pszichopata sorozatgyilkost, Dexter Morgant. A karakter személye már önmagában számos morális kérdést felvetett, hiszen bár gyilkolt, bűnösöket csalt kelepcébe. Amikor számos esetnél maga ellen kellett – volna – nyomoznia, rengetegen jöttek zavarba, hogy nem ellene, hanem érte izgultak. Márpedig a gyilkosság, mindenképpen gyilkosság – szajkózták az erkölcscsőszök, akiknek cáfolhatatlanul igazuk volt. Mégis, a lelkünkben okoztak hatalmas ellentmondásokat a hetente visszatérő epizódok cselekményei. Gondolkodtál már azon, ha Dexter fiktív világának egy szereplője lennél, kinek a bőrébe illenél bele? Személyiségtesztünkből most megtudhatod!

Dextert, a sorozatgyilkos rendőrt Michael C. Hall alakítja. Személyiségtesztünkből kiderítheted, ő lennél-e a sorozatból / Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Dexter személyiségteszt – te melyik kulcskarakter lennél?

A kasszasiker 20. évfordulóján úgy gondoltuk, izgalmas lenne ráébreszteni a kedves olvasókat – és Dexter-rajongókat –, hogy személyiségjegyeik alapján melyik karakterhez állnak a legközelebb. Az alábbi tesztkérdésekben megadott válaszok alapján gyorsan kiderül, hogy a négy kulcskarakter, vagyis Dexter Morgan, Debra Morgan, Harry Morgan és Rita Bennett közül te ki lennél a Dexter-sorozatból. A teszt az eredeti, összesen nyolc évadot megélt szériára épül, nem veszi alapul a 2024-es Dexter: Eredendő bűn című előzménysorozatot, sem a 2021-es Dexter: Új vér és a 2025-ös Dexter: Feltámadás című folytatásokat.

Ha felkészültél, induljon a teszt!

1. Hogyan kezeled a konfliktusokat?

A) Hideg fejjel elemzem az adott helyzeteket, mielőtt cselekszem.

B) Azonnal reagálok, még ha érzelmi indíttatásból is.

C) Megpróbálok útmutatást adni és rendet teremteni.

D) Inkább a békét keresem, és igyekszem megérteni mindenkit.

2. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?

A) Bizalom és őszinteség.

B) Szenvedély és érzelmi közelség.

C) Felelősség és lojalitás.

D) Biztonság és szeretet.