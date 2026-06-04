Melyik karakter lennél a nagy sikerű Dexter-sorozatból? Teszt

Idén húsz éve, hogy 2006-ban hódító útjára indult minden idők egyik legizgalmasabb krimi sorozata, a Dexter. Azóta számos spin-off is készült hozzá, a rajongók ugyanis képtelenek voltak elengedni a zseniális elmével megáldott, a Miami rendőrségen törvényszéki szakértőként dolgozó pszichopata sorozatgyilkost, Dexter Morgant. A karakter személye már önmagában számos morális kérdést felvetett, hiszen bár gyilkolt, bűnösöket csalt kelepcébe. Amikor számos esetnél maga ellen kellett – volna – nyomoznia, rengetegen jöttek zavarba, hogy nem ellene, hanem érte izgultak. Márpedig a gyilkosság, mindenképpen gyilkosság – szajkózták az erkölcscsőszök, akiknek cáfolhatatlanul igazuk volt. Mégis, a lelkünkben okoztak hatalmas ellentmondásokat a hetente visszatérő epizódok cselekményei. Gondolkodtál már azon, ha Dexter fiktív világának egy szereplője lennél, kinek a bőrébe illenél bele? Személyiségtesztünkből most megtudhatod!
A kasszasiker 20. évfordulóján úgy gondoltuk, izgalmas lenne ráébreszteni a kedves olvasókat – és Dexter-rajongókat –, hogy személyiségjegyeik alapján melyik karakterhez állnak a legközelebb. Az alábbi tesztkérdésekben megadott válaszok alapján gyorsan kiderül, hogy a négy kulcskarakter, vagyis Dexter Morgan, Debra Morgan, Harry Morgan és Rita Bennett közül te ki lennél a Dexter-sorozatból. A teszt az eredeti, összesen nyolc évadot megélt szériára épül, nem veszi alapul a 2024-es Dexter: Eredendő bűn című előzménysorozatot, sem a 2021-es Dexter: Új vér és a 2025-ös Dexter: Feltámadás című folytatásokat.
Ha felkészültél, induljon a teszt!
1. Hogyan kezeled a konfliktusokat?
A) Hideg fejjel elemzem az adott helyzeteket, mielőtt cselekszem.
B) Azonnal reagálok, még ha érzelmi indíttatásból is.
C) Megpróbálok útmutatást adni és rendet teremteni.
D) Inkább a békét keresem, és igyekszem megérteni mindenkit.
2. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?
A) Bizalom és őszinteség.
B) Szenvedély és érzelmi közelség.
C) Felelősség és lojalitás.
D) Biztonság és szeretet.
3. Melyik tulajdonság illik rád leginkább?
A) Megfigyelő.
B) Temperamentumos.
C) Bölcs.
D) Gondoskodó.
4. Ha egy barátod bajba kerülne, mit tennél?
A) Kidolgoznék egy tervet a megoldásra.
B) Azonnal a segítségére sietnék.
C) Tanácsot adnék és segíteném a helyes döntésben.
D) Érzelmi támaszt nyújtanék neki.
5. Milyen szerepet töltesz be leggyakrabban egy társaságban?
A) A csendes megfigyelő.
B) A hangadó.
C) A mentor vagy vezető.
D) Az összetartó erő.
6. Melyik mondat áll hozzád a legközelebb?
A) „Mindig van egy logikus megoldás.”
B) „A szívemre hallgatok.”
C) „A döntéseinknek következményei vannak.”
D) „Az emberek megérdemelnek egy második esélyt.”
7. Mi motivál leginkább?
A) Az igazság keresése.
B) Az önkifejezés és a függetlenség.
C) Mások védelme.
D) A család és a szerettek boldogsága.
Ha a válaszok többsége „A”: Dexter Morgan
Racionális, elemző és visszafogott vagy. Ritkán mutatod ki az érzéseidet, inkább figyelsz és tervezel. Az emberek gyakran alábecsülik, mennyi minden jár a fejedben.
Ha a válaszok többsége „B”: Debra Morgan
Őszinte, szenvedélyes és szókimondó vagy. Erősen kötődsz azokhoz, akiket szeretsz, és bár néha impulzív lehetsz, a szíved mindig a helyén van.
Ha a válaszok többsége „C”: Harry Morgan
Felelősségteljes, megfontolt és védelmező személyiség vagy. Szeretsz irányt mutatni másoknak, és gyakran te vagy az, aki a nehéz helyzetekben higgadt marad.
Ha a válaszok többsége „D”: Rita Bennett
Kedves, empatikus és gondoskodó vagy. Fontos számodra a szeretet, a biztonság és az, hogy a körülötted lévők jól érezzék magukat.
Ha két betű azonos pontszámot kapott, akkor a két karakter személyiségjegyeinek keverékét hordozod. Ez különösen gyakori a Dexter-Harry vagy a Debra-Rita kombinációknál.
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