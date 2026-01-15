Borzalom: Jogosítvány nélkül, zebrán gázolt el egy kisiskolást a sofőr Gyömrőn

Éppen egy kijelölt gyalogátkelőhelyen ment át egy alsó tagozatos gyermek, amikor egy feltehetően gyorsan hajtó sofőr elgázolta. A baleset után mentővel szállították kórházba az iskolást, de állapota az információk szerint stabil.

Zebrán gázolt el a sofőr egy kisgyereket. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Nem tudott megállni időben, elgázolta a zebrán lévő gyermeket

Súlyos baleset történt szerdán a gyömrői Nefelejcs utcában, az Erzsébet Iskola közelében, amikor egy kocsi a zebrán ütött el egy gyereket.

A jármű vezetője feltehetően túl gyorsan közlekedett, és nem tudott időben megállni, ezért elsodorta az úttesten átkelő iskolást. Azonban kiderült, hogy a sofőr jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul eltiltás hatálya alatt állt, de még így is a volán mögé ült.

A sérült gyermeket a baleset helyszínéről mentővel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy sérülései szerencsére nem súlyosak, állapota stabil - írta a Tények.