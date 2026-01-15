Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzalom: Jogosítvány nélkül, zebrán gázolt el egy kisiskolást a sofőr Gyömrőn

gázolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 12:35
gyermekbaleset
Szerdán egy iskola közelében gázoltak el egy gyereket Gyömrőn, miután a sofőr feltételezhetően gyorsan hajtott, és nem tudott megállni időben. Később azonban kiderült, hogy jogosítványa sem volt.

Éppen egy kijelölt gyalogátkelőhelyen ment át egy alsó tagozatos gyermek, amikor egy feltehetően gyorsan hajtó sofőr elgázolta. A baleset után mentővel szállították kórházba az iskolást, de állapota az információk szerint stabil.

Zebrán gázolt el a sofőr egy kisgyereket.
Zebrán gázolt el a sofőr egy kisgyereket. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Nem tudott megállni időben, elgázolta a zebrán lévő gyermeket

Súlyos baleset történt szerdán a gyömrői Nefelejcs utcában, az Erzsébet Iskola közelében, amikor egy kocsi a zebrán ütött el egy gyereket.

A jármű vezetője feltehetően túl gyorsan közlekedett, és nem tudott időben megállni, ezért elsodorta az úttesten átkelő iskolást. Azonban kiderült, hogy a sofőr jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul eltiltás hatálya alatt állt, de még így is a volán mögé ült.

A sérült gyermeket a baleset helyszínéről mentővel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy sérülései szerencsére nem súlyosak, állapota stabil - írta a Tények.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu