Brutális baleset: tehervonattal ütközött egy autó Egerben

Közlekedési baleset történt csütörtökön Egerben, a Donát úton, ahol egy személygépkocsi és egy üres vagonokat vontató tehervonat ütközött össze.
A baleset következtében a személyautó hátsó része megrongálódott. Az ütközés erejétől a mozdony letolta a járművet a vasúti pályáról. Az autó vezetője a történtek után saját erejéből ki tudott szállni a gépkocsiból. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a sérült járművet és biztosították a baleset helyszínét. A karambol a Donát úton történt. A rendelkezésre álló tájékoztatás szerint a tehervonat üres vagonokat szállított. A Országos Katasztrófavédelem szerint a baleset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.
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