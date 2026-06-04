Gólyahír! Titokban lett nagypapa Gundel Takács Gábor, gyönyörű nevet kapott az unokája

Nem akármilyen örömhírt osztott meg Gundel Takács Gábor: legkisebb fia, Bence édesapa, így ő maga nagypapa lett a közelmúltban.

Gundel Takács Gábor nagypapa lett

Fotó: Bors

A sportriporter elárult egyet s mást az unoka érkezéséről, valamint arról is, hogy a nagypapaság milyen hatással van rá.

Gundel Takács Gábor így éli meg a nagypapaságot

A tévés elárulta: bizonyos szempontból épp ideje volt, hogy bővüljön a család.

„Már Bence is 28 éves. Én 29 éves voltam, amikor az első született. De a gyermekeim már nagyok. Az unoka meg picike. A kis Szofika” – magyarázta, hozzátéve: már volt szerencséje a karjába venni a picit:

Nehéz ugye, mert ő a focista gyermekem, és ők alapvetően Zalaegerszegen élik az életüket, emiatt aztán ebben a két hónapban nem tudtunk túl sokat találkozni. De már volt a kezemben, már mondta, hogy nagypapa… Na jó még nem, de gondolta!

– idézte a Story oldala Gundel RTL Reggeliben elhangzott szavait.

A sportszakember azt is kifejtette, nem zavarja a hiúságát, hogy már nagyszülőként kell magára tekintenie: „Nem zavar a gondolat, hogy nagypapa lettem. Amikor megszületett az unokám, és végignéztem magamon, azt láttam, hogy nem változott semmi. De azt tapasztalom, hogy az élet kitolódott tíz évvel. Amikor hatvanéves lettem, átvillant bennem, hogy az apámék generációja hatvanévesen nyugdíjas lett. De most ahogy átnéztem magamon, belegondoltam, hogy nekem most kéne nyugdíjba mennem?!”

Sőt, azt is elárulta, mi lesz az ő szerepe a kis Szofi nevelésében: